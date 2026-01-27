Каждый второй руководитель в ИТ испытывал тяжёлый стресс: главная проблема отрасли в 2025-м — финансовое давление
48% ИТ-руководителей испытали стресс из-за финансов в 2025-м
В 2025 году большинство ИТ-руководителей работали в режиме постоянного давления: сразу 60% отметили рост рабочей нагрузки. По данным исследования сообщества South HUB, у 48% опрошенных стресс сохранялся месяцами и влиял на личное состояние. Главными источниками напряжения стали управленческие факторы — финансы, непрозрачные решения и перегруженные команды.
Финансовое давление стало главным источником стресса
Согласно исследованию, основным фактором напряжения для ИТ-руководителей в 2025 году стало финансовое давление. О бюджетных ограничениях и финансовых стрессах сообщили 49% респондентов.
Почти столько же — 48% — указали на непрозрачные управленческие решения и рост бюрократии. Еще 45% столкнулись с проблемами организационных процессов и внутренних коммуникаций.
Технологические вызовы оказались менее значимыми по сравнению с управленческими. Киберугрозы и инфраструктурные сбои стали критичными для 19% участников исследования. Технологические и операционные сложности, включая внедрение ИИ, отметили 31% респондентов.
Больше половины ИТ-руководителей указали на рост нагрузки
У 48% опрошенных стресс сохранялся на протяжении длительного времени, влияя на личное состояние. При этом 60% респондентов сообщили о росте рабочей нагрузки: 42% отметили, что работы в 2025 году стало больше, еще 27% — что ее стало значительно больше.
Лишь 7% участников исследования заявили, что объём и темп работы остались прежними или снизились.
Отключиться от работы — главный способ справиться со стрессом
В кризисных ситуациях ИТ-руководители использовали разные стратегии. 48% старались полностью отключаться от работы в нерабочее время.
41% участников полностью погружались в решение проблем вместе с командой. Еще 36% делегировали задачи, сохраняя управленческую дистанцию. Поддержкой коллег и менторов пользовались 28% респондентов.
Самый эффективный способ борьбы с кризисом — управленческая стратегия
Наиболее действенными мерами по снижению нагрузки участники исследования назвали управленческие изменения. 55% респондентов указали на эффект от более активной работы со , перестройки процессов и повышения прозрачности.
39% отметили перераспределение задач и наём новых специалистов, 38% — отказ от части долгосрочных проектов и жесткую деприоритизацию. При этом 24% сообщили, что в пиковые периоды ни одна из мер не позволяла существенно снизить давление, и команды продолжали работать на пределе.
ИТ-руководители планируют отказывать бизнесу в 2026 году
По итогам 2025 года 61% ИТ-руководителей планируют в 2026 году ужесточить приоритизацию и чаще отказывать бизнесу в новых запросах. 46% намерены внедрять инструменты мониторинга нагрузки и автоматизации.
Еще 25% планируют пересмотреть процессы найма и удержания ключевых специалистов. Увеличить инвестиции в кибербезопасность собираются 15% опрошенных. 24% пока не определились с изменениями, а 10% сообщили, что стратегия останется прежней.
