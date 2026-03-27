Потребление токенов в компаниях выросло на 32 000% — но только 9% бизнеса обеспечены инфраструктурой для ИИ

Потребление токенов искусственного интеллекта в крупных компаниях выросло на 32 000% за 12 месяцев, но только 6% организаций видят реальный эффект от его применения. При этом полностью обеспечены вычислительной инфраструктурой для ИИ лишь 9% компаний, 51% в ней нуждаются, а еще 40% обеспечены ею частично. Эти данные были представлены на Т1 Форуме по итогам исследования ИТ-холдинга Т1 о рынке ИИ-ускорителей — графических процессоров и других вычислительных решений, которые нужны для обучения больших языковых моделей, генерации ответов, компьютерного зрения и других задач, решаемых с помощью ИИ.

Компании перешли от экспериментов с ИИ к проверке экономического эффекта

Разрыв между масштабом использования ИИ и его измеримой отдачей обозначил руководитель Т1 ИИ Сергей Голицын. По его словам, компании уже массово используют ИИ в работе, но до экономического результата доходят немногие.

«За последние 12 месяцев количество используемых токенов крупными корпорациями выросло в 320 раз, то есть на 32 000%. Но только 6% компаний говорят, что видят реальный эффект от применения искусственного интеллекта», — отметил Голицын.

Предприниматели связывают измеримый эффект с тем, насколько глубоко ИИ встроен в ежедневную работу команды. Компаниям недостаточно уметь писать промпты: руководителям приходится в первую очередь самим менять подход к управлению, учиться работать с агентами и перестраивать процессы под новую логику.

Игорь Никитин, генеральный директор WMT AI, сравнил эту работу топ-менеджмента со спортзалом: заметный результат, по его словам, появляется не сразу, а после накопления практики. Он отметил, что руководителям приходится «начинать с себя», учиться мыслить под ИИ и создавать собственных агентов.

Деньги в ИИ всё чаще уходят не в модели, а в вычислительные мощности

По данным Т1, в 2025 году рекордный прирост глобальных расходов на ИИ пришелся именно на инфраструктуру: вложения в нее выросли в 15 раз. Для сравнения, расходы на программное обеспечение для ИИ выросли на 238%, на модели ИИ — на 152%, на услуги — на 69%. Графические процессоры, или GPU, стали ключевым элементом технологической базы для современных ИИ-систем: они используются при обучении больших языковых моделей, обработке речи, компьютерном зрении, научном моделировании и выводе результатов уже обученных моделей.

«После официального ухода NVIDIA российский бизнес столкнулся с необходимостью искать альтернативы, а также с ростом цен, увеличением сроков поставки и снижением качества поддержки», — отметил директор департамента Консалтинга ИТ-холдинга Т1 Артем Каранович.

Он также подчеркнул, что замена ИИ-ускорителей осложняется программным слоем: адаптация моделей под архитектуру новых поставщиков часто требует переписывать код, а это повышает порог входа для крупных корпоративных клиентов.

Российский рынок ИИ-ускорителей вырос до 63 млрд руб. и зависит от крупных заказчиков

Объем российского рынка ИИ-ускорителей в 2025 году Т1 оценил примерно в 63 млрд руб. Около 80% спроса, по данным компании, формируют крупнейшие корпоративные клиенты, экосистемные игроки и государственный сектор. В коммерческих дата-центрах в эквиваленте карт NVIDIA A100 используется более 10 тыс. GPU, еще около 8 тыс. — в локальной инфраструктуре компаний. В базовом сценарии рынок может вырасти с 52,1 млрд руб. в 2024 году до 257,6 млрд руб. к 2030 году за счет новых проектов, дооснащения действующих мощностей и расширения промышленного применения ИИ.

Контекст

Т1 Форум прошел 19 марта в Паркинг Галерее «Зарядье» в Москве. Программу разделили на три трека: как меньше тратить, как больше зарабатывать и как управлять рисками и обеспечивать безопасность.

Ранее на форуме ВТБ «Россия зовёт!» в Санкт Петербурге заместитель руководителя направления Т1 ИИ Сергей Карпович заявлял, что бизнесу не стоит оценивать эффект от ИИ только через быструю экономию: заметная отдача от таких проектов, по его словам, чаще проявляется через два-три года, когда компании перестраивают процессы и учатся по-новому работать с данными.