В правлении Банка России допустили снижение ключевой ставки 29 апреля

В высшем руководстве Центрального банка не исключили, что на следующем заседании, которое состоится 29 апреля, регулятор снизит ключевую ставку с текущих 17%. Риски перестали нарастать, пояснили в Банке России.

О возможном снижении ключевой ставке Центрального банка рассказал первый заместитель председателя правления ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Его слова приводит «Интерфакс».

Чистюхин уточнил, что Банк России допускает снижение ставки на следующих заседаниях совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике. Регулятор в последние недели работал над тем, чтобы смягчить свою политику в сферах, где риски финансовой стабильности перестали нарастать, отметил Чистюхин.

Ближайшее заседание совета директоров Банка России запланировано на 29 апреля. По его итогам также будет опубликован экономический прогноз Центрального банка, а его председатель проведет пресс-конференцию.

8 апреля Банка России снизил ключевую ставку с 20% до 17%. Между тем в Госдуме предположили, что ставка упадет до 10% еще до конца текущего года.

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