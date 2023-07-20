Исследование: зумеры выбирают для аренды электросамокатов «Яндекс Go», миллениалы и бумеры — Whoosh

Пользователи от 14 до 18 лет (зумеры) выбирают для аренды электросамокатов сервис «Яндекс Go», а миллениалы и бумеры чаще всего скачивают Whoosh, показало исследование сервиса количественных исследований «Кукушка», с результатами которого ознакомился RB.RU.

Зумеры предпочитают сервис «Яндекс Go». Эта возрастная категория выбирает самокаты «Яндекса» в 53% случаев, так как считает приложение более удобным, а самокаты более быстрыми по сравнению с Whoosh и «Юрент», показал опрос.

Реже всего самокаты «Яндекс Go» используют пользователи в возрасте 47–60 лет — только 14%. Более чем 40% опрошенных в возрасте от 19 до 24 лет и от 25 до 30 лет выбирают самокаты Whoosh. В возрастной категории от 31 до 46 лет одинаково часто (по 36%) арендуют самокаты Whoosh и «Юрент».

Группа респондентов 14–18 и 19–24 лет арендует самокаты раз в месяц и 2–3 раза в неделю соответственно в качестве развлечения, тогда как более возрастная группа (47-60 лет) использует их, когда торопится (в 71% случаев).

Чаще всех электросамокатами пользуются респонденты 31–46 лет — каждый день их используют 57% в этой возрастной категории. Опрошенные всех возрастных категорий в большинстве случаев перевозят самокаты через пешеходный переход пешком.

Исследование также показало, что одинаково часто вдвоем на одном электросамокате передвигается как молодежь (14–18 лет), так и возрастные пары (от 47 до 60 лет) — в 44% и 43% случаев соответственно.

В исследовании «Кукушки» приняли участие 1200 жителей городов миллионников в возрасте от 14 до 60 лет. Компания спрашивала их о трех самых популярных компаниях кикшеринга (их совокупная доля в России в 2022 году составила около 94%): «Яндекс Go», Whoosh и «Юрент».

Ранее «Юрент» запустил рекламную кампанию против «петушеринга» — так команда сервиса называет катание на самокатах с нарушением правил.

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