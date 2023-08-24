Защита гендиректора Sputnik8 Кима будет обжаловать заключение бизнесмена в СИЗО

Защита гендиректора Sputnik8 Александра Кима будет в кратчайшие сроки обжаловать решение Замоскворецкого суда об аресте предпринимателя, сообщил RB.RU представитель бизнесмена. Накануне суд принял решение о заключении Кима в СИЗО до 21 октября по делу о гибели восьмерых человек в коллекторах Москвы.

Защита в ходе заседания просила более мягкую меру пресечения, но суд не удовлетворил это ходатайство. Александра Кима обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (ненадлежащее оказание услуг) Также предпринимателю вменяется предварительный сговор с организаторами экскурсии. По этим обвинениям Киму грозит до десяти лет лишения свободы.

Защита Кима настаивает, что о сговоре речь не идет, поскольку бизнесмен никогда не имел контактов с организаторами прогулок и не был с ними знаком.

На вопрос о том, какие доводы следствие приводило в пользу наличия предварительного сговора, представитель Кима сообщил RB.RU, что «особой аргументации по этому тезису не приводилось, они (обвинение) его, по сути, считают соорганизатором всех 17,5 тыс. экскурсий, которые опубликованы на платформе "Спутника"».

Также защита ссылается на то, что согласно оферте (пункт 6), опубликованной на сайте Sputnik8, ответственность за качество и безопасность маршрутов несут их составители.

Накануне партнер предпринимателя, сооснователь WeGoTrip Александр Головатый, выступил с открытым письмом в его защиту, где настаивал на невиновности бизнесмена.

Группа из восьми человек отправилась на экскурсию по подземной Москве 20 августа. После этого начался сильный ливень, который затопил закрытые коллекторы, и люди утонули.

По этому делу также арестован организатор прогулки Никита Дубас, ему предъявили такое же обвинение, как и Киму. Кроме того, СК объявил в розыск еще одного фигуранта дела — гендиректора «Авангарда» Александра Лазовского. СК считает, что «Авангард» также является организатором экскурсии. Лазовский находится в ОАЭ.

Фото на обложке: megaflopp / Shutterstock

Фото в тексте: Соцсети Александра Кима