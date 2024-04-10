Суд продлил арест основателю Sputnik8 Александру Киму до 21 июля 2024 года

Суд продлили арест основателю Sputnik8 Александру Киму и одному из организаторов повлекших гибель нескольких человек экскурсий Никите Дубасу до 21 июля 2024 года. Трагедия при прогулке по московским коллекторам произошла 20 августа 2023, вскоре после нее Кима и Дубаса задержали.

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Александру Киму и Никите Дубасу до 21 июля. Об этом RB.RU сообщила пресс-секретарь суда Ольга Назарова.

Основателя Sputnik8 Александра Кима и одного из организаторов экскурсий Никиту Дубаса задержали в августе 2023 года. С тех пор они находятся в СИЗО, срок ареста неоднократно продлевали. Кима и Дубаса обвиняют по статье уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

20 августа 2023 года группа из восьми человек отправилась на экскурсию по подземной Москве. Это предложение они нашли в сервисе Sputnik8. Когда группа спустилась под землю, снаружи начался сильный ливень. В результате, закрытые коллекторы затопило водой, а оказавшиеся в них люди утонули.

Ранее предпринимательское сообщество запустило открытое письмо в поддержку гендиректора сервиса по поиску и бронированию экскурсий Sputnik8 Александра Кима.

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