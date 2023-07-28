«Кинопоиск» и «иви» в 2023 году впервые вышли на окупаемость — «Коммерсантъ»

Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «иви» по итогам II квартала года вышли на окупаемость, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, близкого к руководству «Кинопоиска», платформа впервые вышел на окупаемость. Другой источник на медиарынке рассказал, что «иви» также стал безубыточным в текущем году. В самом онлайн-кинотеатре от комментариев отказались.

Как сообщили в «Кинопоиске», ежемесячная аудитория платформы за первые полгода выросла на 60%, до 9,1 млн подписчиков. В конце июля «Яндекс», которому принадлежит «Кинопоиск», отчитался о финансовых результатах за II квартал.

Из отчета следует, что группа «Плюс и развлекательные сервисы» впервые продемонстрировала положительный результат по скорректированной EBITDA, он составил 1,8 млрд рублей, а выручка сегмента увеличилась на 152%, до 15,5 млрд рублей.

«Кинопоиск» является одним из ключевых драйверов подписки «Плюс», добавил представитель компании.

По словам гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Быдрина, выход «Кинопоиска» и «иви» на окупаемость можно считать вполне логичным, так как эти платформы являются сегодня лидерами рынка. Они одними из первых начали инвестировать в производство оригинальных сериалов.

Вместе с тем, главный редактор «Кино-Театр.Ру», директор по развитию веб-кинотеатра СHILL Жан Просянов полагает, что увеличению прибыли способствовали сокращение библиотек и отказ от неэффективных сделок по оригинальным проектам.

Успехи «иви», по мнению эксперта, могут быть связаны еще и с тем, что онлайн-кинотеатр удачно «оседлал турецкую волну». Компания получала много проектов на эксклюзивных условиях.

«Кроме того, платформа начала делить расходы на производство контента с НТВ», — отмечает Просянов.

Данные источников издания об окупаемости платформ не противоречат результатам опросов россиян о популярности тех или иных сервисов. Как показало исследование «Кукушки», именно «иви» и «Кинопоиск» стали самыми распространенными среди российских зрителей в крупных городах.

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