Национальный банк Киргизии аннулировал регистрацию «Киви Банка» в качестве оператора сервисов Contact и Qiwi-кошелек. Об этом сообщил начальник Управления платежных систем НБ Айбек Султаналиев, его слова приводит «Интерфакс». Ранее, 21 февраля, лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка» отозвал российский ЦБ.

О том, что Национальный банк Киргизии намерен аннулировать регистрацию «Киви Банка», сообщалось 22 февраля.

Причиной, по словам Султаналиева, стал отзыв лицензии «Киви Банка» в стране регистрации.

Он уточнил, что погашение обязательств перед клиентами предусмотрено с учетом страховых инструментов и договорных отношений между платежными системами и банками страны.

«Если возникнут проблемы с получением денежных средств со стороны клиентов, в первую очередь клиенты должны будут обратиться в сами банки для их решения», — пояснил Султаналиев.

Qiwi объявила о завершении сделки по продаже российских активов и процесса реструкуризации бизнеса 30 января. Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей с учетом дисконта для продажи активов с участием иностранцев.

Активы компании в России, консолидированные под АО «Киви», выкупил генеральный директор Qiwi Андрей Протопопов через гонконгскую Fusion Factor Fintech Limited, которая ему принадлежит.

После отзыва лицензии у «Киви Банка» стало недоступно пополнение кошелька Qiwi, также платежная система заблокировала вывод средств. С проблемами столкнулись и клиенты других банков, сотрудничавших с Qiwi. В ЦБ сообщили, что у организации, по предварительным оценкам, хватит средств для возвращения денег с электронных кошельков.

Во вторник стало известно, что банк «Точка» выкупит зависшие в «Киви Банке» средства своих клиентов на 8 млрд рублей.

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