Студенты ВШЭ выпустили книгу об инновационных продуктах

Студенты университета «Высшая школа экономики» выпустили книгу «Еда будущего. Вкус перемен». В ней собраны все последние новости об альтернативном питании и технологиях его производства, некоторые статьи RB.RU по теме FoodTech и также приведены мнения экспертов и лидеров производственных компаний о развитии фудтех-рынка.

«Развитие альтернативного питания — это не скоротечная мода и не прихоть одних лишь веганов или борцов за права животных, а необходимость. Необходимость прокормить человечество, численность которого увеличивается год от года, необходимость побороть множество болезней, спасти экологию и просто-напросто питаться вкусно, быстро и правильно», — говорят авторы книги.

Сегодня фудтех-индустрия достигла значительного масштаба, а разработка и производство инновационных продуктов — одно из самых перспективных ее направлений.

Зачем держать на Земле миллиардное поголовье скота, если можно напечатать мясо на 3D-принтере? Зачем ежегодно вылавливать лосося и убивать морскую фауну, если можно вырастить его в пробирке? Зачем пить витамины, когда можно потреблять еду, которая учитывает персонализированное питание?

Все эти и другие вопросы освещены в книге. Скачать ее можно бесплатно на сайте издательства Ridero и на платформах «ЛитРес», Amazon и Wildberries.