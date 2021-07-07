«Когда последним сообразил»: «Ситимобил» подколол «Яндекс Go» после запуска аренды самокатов

«Ситимобил» в своём Facebook подколол «Яндекс Go» на фоне запуска сервисом аренды самокатов в Москве. «Когда последним сообразил, что популярно в этом сезоне», — иронично заметили в «Ситимобил».

Пост появился в среду на официальной страничке «Ситимобила» в Facebook. К нему прикреплен рисунок с бабушкой на жёлтом самокате.

«Когда последним сообразил, что популярно в этом сезоне. Go передадим привет коллегам», — говорится в подписи к фото.

Ранее в среду в приложении «Яндекс Go» появилась опция арендовать электросамокат. Пока ей можно воспользоваться только в центральных районах Москвы — Хамовниках, Якиманке и Арбате. Но к концу месяца компания планирует расширить зону аренды до Третьего транспортного кольца.

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Фото: Dmyrto_Z/Depositphotos