«Когда последним сообразил»: «Ситимобил» подколол «Яндекс Go» после запуска аренды самокатов

«Ситимобил» в своём Facebook подколол «Яндекс Go» на фоне запуска сервисом аренды самокатов в Москве. «Когда последним сообразил, что популярно в этом сезоне», — иронично заметили в «Ситимобил».
Пост появился в среду на официальной страничке «Ситимобила» в Facebook. К нему прикреплен рисунок с бабушкой на жёлтом самокате.
«Когда последним сообразил, что популярно в этом сезоне. Go передадим привет коллегам», — говорится в подписи к фото.
Ранее в среду в приложении «Яндекс Go» появилась опция арендовать электросамокат. Пока ей можно воспользоваться только в центральных районах Москвы — Хамовниках, Якиманке и Арбате. Но к концу месяца компания планирует расширить зону аренды до Третьего транспортного кольца.
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Фото: Dmyrto_Z/Depositphotos
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