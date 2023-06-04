Минпромторг планирует перезапустить производство на заводе Komatsu в Ярославле

Минпромторг, правительство Ярославской области и японская корпорация Komatsu обсуждают возможность перезапуска производства спецтехники на заводе в Ярославле. Ранее региональные власти объявили о полной приостановке деятельности предприятия.

«ООО "Комацу Мануфэкчуринг Рус" оставляет за собой обязательства по поддержке клиентов, а также продолжает работу по локализации компонентной базы, необходимой для перезапуска производственных процессов», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве отметили, что совместно с правительством Ярославской области и руководством завода прорабатывают варианты перезапуска производства, а также «оперативного трудоустройства специалистов предприятия».

Весной 2022 года Komatsu заявила о приостановке поставок в РФ и выпуска продукции на своем заводе в Ярославле. Однако, согласно данным Минпромторга, предприятие «Комацу Мануфэкчуринг Рус» (принадлежит японской корпорации) продолжало свою работу.

«Продукция продолжала производиться, были лишь скорректированы объемы ее выпуска», — рассказали в министерстве.

Ранее администрация Ярославской области сообщила, что «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» приостановит производство спецтехники и сократит штат сотрудников на 300 человек. В Минпромторге это решение объяснили «усилившимся санкционным давлением».

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