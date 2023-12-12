Швейцарские банки начали вводить комиссии на заблокированные активы россиян

Ряд швейцарских банков начал начислять комиссии на заблокированные активы россиян, сообщили «Ведомостям» источники. Подтвердить информацию в PostFinance, банке Raiffeisen, Julius Baer, UBS, Zurich Cantonal Bank, Vontobel и Pictet Group изданию не удалось.

Партнер BKHK Law Firm Роман Хаминский предположил, что швейцарские банки не хотят за свой счет обслуживать заблокированные активы и хеджировать риски будущих периодов, поэтому вынуждены взимать комиссии за обслуживание иным путем.

Собеседник в одной из юридический фирм счел такой подход лишенным здравого смысла — когда будут разморожены активы никто не знает. Он задался вопросом, будет ли банк в случае разморозки возвращать списанную комиссию за несколько лет.

Пока состоятельные россияне по возможности оставляют основную часть активов в банках Швейцарии, другие переводят в крупные банки дружественных стран, отметила партнер мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова. Уровень комфорта и стандарт частного банковского обслуживания, заданный Швейцарией, понятен российскому клиенту и на контрасте ему сложно адаптироваться к «восточному подходу» в ОАЭ, Омане или Турции, отмечает партнер BKHK Law Firm Роман Хаминский.

В апреле 2023 года банки Швейцарии предупредил клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет. Действия банков тогда носили выборочный характер.

Летом этого же года Julius Baer начал уведомлять проживающих в России клиентов о планах закрыть их счета. В организации указали на то, что в сложившихся условиях банк не может оказывать услуги, которые соответствовали бы его стандартам.

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