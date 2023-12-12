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Швейцарские банки начали вводить комиссии на заблокированные активы россиян

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ряд швейцарских банков начал начислять комиссии на заблокированные активы россиян, сообщили «Ведомостям» источники. Подтвердить информацию в PostFinance, банке Raiffeisen, Julius Baer, UBS, Zurich Cantonal Bank, Vontobel и Pictet Group изданию не удалось.

Швейцарские банки начали вводить комиссии на заблокированные активы россиян

Партнер BKHK Law Firm Роман Хаминский предположил, что швейцарские банки не хотят за свой счет обслуживать заблокированные активы и хеджировать риски будущих периодов, поэтому вынуждены взимать комиссии за обслуживание иным путем.

Собеседник в одной из юридический фирм счел такой подход лишенным здравого смысла — когда будут разморожены активы никто не знает. Он задался вопросом, будет ли банк в случае разморозки возвращать списанную комиссию за несколько лет. 

Пока состоятельные россияне по возможности оставляют основную часть активов в банках Швейцарии, другие переводят в крупные банки дружественных стран, отметила партнер мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова. Уровень комфорта и стандарт частного банковского обслуживания, заданный Швейцарией, понятен российскому клиенту и на контрасте ему сложно адаптироваться к «восточному подходу» в ОАЭ, Омане или Турции, отмечает партнер BKHK Law Firm Роман Хаминский.

  • В апреле 2023 года банки Швейцарии предупредил клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет. Действия банков тогда носили выборочный характер. 
  • Летом этого же года Julius Baer начал уведомлять проживающих в России клиентов о планах закрыть их счета. В организации указали на то, что в сложившихся условиях банк не может оказывать услуги, которые соответствовали бы его стандартам. 

Фото на обложке: Unsplash

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