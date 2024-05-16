Компания Баффета назвала загадочный объект инвестиций на $6,7 млрд

Компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сообщила о приобретении акций американского страховщика Chubb Ltd. Свою долю в проекте они наращивали около полугода и теперь имеют 6,44% акций. Он вышел на девятое место по доле в инвестпортфеле Berkshire.
Отчетность компании Баффета показывала приобретение, но никто не знал, что это за трата. Инвесторы предполагали, что речь могла идти о крупном банке. Подобная схема была использована четыре года назад при приобретении активов Chevron Corp. и Verizon Communications. Об этом пишет CNBC.
Что касается Chubb Ltd., то корпорация занимается страхованием собственности и от несчастных случаев. Она была создана 2016 году. Гендиректор Эван Гринберг — сын Мориса Гринберга, экс-председателя правления и CEO American International Group (AIG), компании, которая является одним из мировых лидеров в области личного и имущественного страхования.
После новостей о покупке Berkshire акций компании, ценные бумаги Chubb подорожали на 8,3%, а за четыре последних месяца капитализация страховщика выросла на 12% и достигла почти $103 млрд.
Ранее Илон Маск дал совет Уоррену Баффету по инвестициям в Tesla. Он назвал это очевидным шагом.
Фото на обложке: Pixabay /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
ВОЗМОЖНОСТИ
17 мая 2024
17 мая 2024
18 мая 2024