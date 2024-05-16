Компания Баффета назвала загадочный объект инвестиций на $6,7 млрд

Компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сообщила о приобретении акций американского страховщика Chubb Ltd. Свою долю в проекте они наращивали около полугода и теперь имеют 6,44% акций. Он вышел на девятое место по доле в инвестпортфеле Berkshire.

Отчетность компании Баффета показывала приобретение, но никто не знал, что это за трата. Инвесторы предполагали, что речь могла идти о крупном банке. Подобная схема была использована четыре года назад при приобретении активов Chevron Corp. и Verizon Communications. Об этом пишет CNBC.

Что касается Chubb Ltd., то корпорация занимается страхованием собственности и от несчастных случаев. Она была создана 2016 году. Гендиректор Эван Гринберг — сын Мориса Гринберга, экс-председателя правления и CEO American International Group (AIG), компании, которая является одним из мировых лидеров в области личного и имущественного страхования.

После новостей о покупке Berkshire акций компании, ценные бумаги Chubb подорожали на 8,3%, а за четыре последних месяца капитализация страховщика выросла на 12% и достигла почти $103 млрд.

Ранее Илон Маск дал совет Уоррену Баффету по инвестициям в Tesla. Он назвал это очевидным шагом.

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