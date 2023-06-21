В России запланировали ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для граждан до 35 лет. Однако есть условие — копить средства на первоначальный взнос по ипотеке для покупки квартиры в новостройке, узнали «Известия».

Россиянам до 35 лет планируют компенсировать половину стоимости аренды жилья