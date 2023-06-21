Россиянам до 35 лет планируют компенсировать половину стоимости аренды жилья

В России запланировали ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для граждан до 35 лет. Однако есть условие — копить средства на первоначальный взнос по ипотеке для покупки квартиры в новостройке, узнали «Известия».
Минстрой разрабатывает такую меру вместе с «Дом.РФ» и Росмолодежью. Подробности новой программы планируется обнародовать в течение ближайших нескольких месяцев.
Кроме того, программа поможет развитию цивилизованного рынка арендного жилья в России, сделает его более прозрачным, предположил первый вице-президент GloraX Александр Андрианов.
- В январе правительство решило смягчить условия для оформления льготной ипотеки для работников сферы IT. Право на ее получение теперь имеют сотрудники аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет.
- Летом 2022 года Минцифры предлагало изменить условия льготной ипотеки для IT-специалистов и понизить ставку с 5% до 3%. А в сентябре крупные российские банки сообщили о снижении спроса на льготную ипотеку. Эксперты тогда указывали на завышенные требования как к заемщикам, так и к работодателям.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Недвижимость Дубая: что стоит знать об инвестициях в объекты ОАЭ
- 2 7 неочевидных ошибок в продвижении агентства недвижимости
- 3 Неудачные планировки, соседи и завышенная цена: какие сюрпризы ждут инвестора на рынке коммерческой недвижимости
- 4 Найти квартиру в ОАЭ для сдачи и продажи: как выбрать район и не нарваться на мошенников
- 5 ВНЖ и покупка недвижимости в Турции — что нужно знать?
ВОЗМОЖНОСТИ
23 июня 2023
23 июня 2023
23 июня 2023