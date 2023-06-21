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Россиянам до 35 лет планируют компенсировать половину стоимости аренды жилья

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России запланировали ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для граждан до 35 лет. Однако есть условие — копить средства на первоначальный взнос по ипотеке для покупки квартиры в новостройке, узнали «Известия».

Россиянам до 35 лет планируют компенсировать половину стоимости аренды жилья

Минстрой разрабатывает такую меру вместе с «Дом.РФ» и Росмолодежью. Подробности новой программы планируется обнародовать в течение ближайших нескольких месяцев.

Кроме того, программа поможет развитию цивилизованного рынка арендного жилья в России, сделает его более прозрачным, предположил первый вице-президент GloraX Александр Андрианов.

  • В январе правительство решило смягчить условия для оформления льготной ипотеки для работников сферы IT. Право на ее получение теперь имеют сотрудники аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет. 
  • Летом 2022 года Минцифры предлагало изменить условия льготной ипотеки для IT-специалистов и понизить ставку с 5% до 3%. А в сентябре крупные российские банки сообщили о снижении спроса на льготную ипотеку. Эксперты тогда указывали на завышенные требования как к заемщикам, так и к работодателям.

Фото на обложке: Unsplash

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