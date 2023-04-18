«Альфа-банк» сообщил о запуске консалтингового сервиса для предпринимателей и участников ВЭД по выходу на вьетнамский рынок. Сервис подготовит для бизнеса аналитику по различным категориям товаров, определит потенциальных потребителей и покупателей. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе организации.

«Альфа-банк» запустил консалтинговый сервис для предпринимателей по выходу на вьетнамский рынок