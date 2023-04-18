«Альфа-банк» запустил консалтинговый сервис для предпринимателей по выходу на вьетнамский рынок

«Альфа-банк» сообщил о запуске консалтингового сервиса для предпринимателей и участников ВЭД по выходу на вьетнамский рынок. Сервис подготовит для бизнеса аналитику по различным категориям товаров, определит потенциальных потребителей и покупателей. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе организации.
Для всех сторон также подберут потенциальных партнеров с вьетнамской стороны, организуют переговоры и переводчиков, проконсультируют до заключения контракта и после, а также при необходимости обеспечат логистику между странами.
- В 2022 году чистый убыток «Альфа-банка» по РСБУ составил 117,1 млрд рублей, отмечено в отчетности кредитной организации. 2021 год банк завершил с прибылью в 136,6 млрд рублей.
- «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк» попали в десятый пакет санкций Евросоюза, который был опубликован 25 февраля 2023 года. Санкции против этих банков Евросоюз объясняет тем, что сектор, в котором они функционируют, обеспечивает «существенный доход» государству РФ, а также их ролью в экономике: все три банка входят в список системно значимых.
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