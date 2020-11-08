Спасательный отряд нашел неопознанное тело в Черном море, где ведутся поиски бизнесмена Коропова

В акватории Черного моря, где ведутся поиски пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, найдено неопознанное тело мужчины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

«В акватории Черного моря найдено непознанное тело мужчины. На данный момент спасатели ЮРПСО транспортируют его на берег», — сообщили в пресс-службе.

Тело было обнаружено в 250-300 метрах от берега в створе порта Имеретинский экипажем одного из катеров, сообщил собеседник агентства. Спасатели вышли на катере, подняли тело и на катере доставили его в Адлер для передачи следственным органам.

«Найден. Погиб. Приносим наши соболезнования родным и близким», — сообщается на сайте «Лиза Алерт».

По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Полиция организовала поиски, к ним подключились поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и специалисты МЧС, которые обследуют акваторию Черного моря.