Российский олигарх призвал создать в стране «отдельную» финансовую систему, либо «мы будем ничем»

Российский олигарх призвал отказаться от «менталитета последних десятилетий», когда в финансовом секторе доминировали доллар США и евро, и создать в России отдельную финансовую систему. «Либо мы будем ничем», заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Свое отношение к ситуации с санкциями и предложение по изменению финансовой системы в России глава ВТБ Андрей Костин озвучил на встрече банков с руководством ЦБ РФ.

Костин считает, что России нужна отдельная финансовая система. По западной банковской системе страна развивалась 30 лет, но сейчас сознательно отказалась от этого, отметил глава ВТБ.

«Переход на расчеты в юанях, риалах, дирхамах, рупиях, тенге, лирах с ключевыми незападными партнерами – вот задача, которую надо решить в короткие сроки», – заявил Андрей Костин. «Мы либо построим наш новый мир, либо будем ничем», – добавил он.

Банк ВТБ, который возглавляет Андрей Костин, находится в санкционных списках США, Евросоюза и Великобритании. Против самого Костина также введены персональные санкции, например, со стороны Евросоюза.