Глава ВТБ призвал ждать нового мирового кризиса

Глава банка ВТБ Андрей Костин полагает, что сейчас признаков надвигающегося мирового экономического кризиса не наблюдается, однако призвал «всегда его ждать». Бизнесмена цитирует РБК.

Костин отметил, что экономика США показывает результаты лучше, чем были. «Китай, кстати, немножко подсел, но мне кажется, это не приговор — там тоже есть своя логика, своя перестройка экономики», — отметил глава ВТБ.

При этом Костин подчеркнул, что кризис всегда случается неожиданно, поэтому «надо всегда его ждать». Бизнесмен напомнил, что пандемию коронавируса, которая вызвала кризисные явления в мировой экономике, тоже никто не ожидал.

Глава ВТБ вспомнил прошлый глобальный кризис и рассказал, что в начале ипотечного кризиса в США в 2007 году был в Вашингтоне и позвонил знакомому, «известному специалисту».

«Говорю: «Слушай, а что делать-то? Кризис начался». А он говорит: «А ничего». Я говорю: «Такого не было сто лет». — «Ты видишь, этот мы уже прозевали, а до следующего через сто лет мы не доживем. Расслабься», — процитировал диалог Костин.

15 сентября считается датой начала мирового финансового кризиса 2008 года. В этот день американский инвестиционный банк Lehman Brothers подал заявление о банкротстве из-за ставших проблемными ипотечных облигаций. Крах Lehman Brothers принято считать кульминацией ипотечного кризиса США, который начался в августе 2007 года, и его переходом в фазу мирового финансового кризиса.

Ранее Банк России представил три сценария развития экономик мира, включая российскую. Регулятор описал «базовый» сценарий, «усиление фрагментации» и «рисковый».

«Рисковый» сценарий предполагает рост инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики стран. Стремительное повышение процентных ставок повлечет мировой финансовый кризис уровня 2008 года, указывал ЦБ.

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