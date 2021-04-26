Пятая часть работодателей будет работать в дни между майскими праздниками — исследование

Пятая часть работодателей в РФ продолжит работать с 4 по 7 мая, еще 54% пока не определились с выбором.

Больше половины (54%) опрошенных представителей работодателей еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование портала HeadHunter.

Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%.

Экспресс-исследование проводилось с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об нерабочих днях с 1 по 10 мая с сохранением заработной платы. Интернет успел отреагировать на новость шутками и мемами.

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Фото: Sharomka / Shutterstock.