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Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая с сохранением зарплаты

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владимир Путин подписал указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года».

Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая с сохранением зарплаты

Указ опубликован на сайте Кремля.

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Фото: kremlin.ru

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