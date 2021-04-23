Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая с сохранением зарплаты

Указ опубликован на сайте Кремля.

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Фото: kremlin.ru