Технологии и e-commerce на пике роста: KPMG подвел итоги M&A в России в 2020 году

Аудиторская и консалтинговая компания KPMG выпустил отчет «Рынок слияний и поглощений в России в 2020 году». С точки зрения венчурного бизнеса, основными бенефициарами пандемии стали сферы технологий и электронной коммерции, говорится в отчете.

Отмечается, что 2020 год отличался ускоренной цифровизацией и развитием инвестиций в секторе технологий, медиа и телекоммуникаций России.

«Сферы технологий и электронной коммерции стали основными бенефициарами сложившейся ситуации, когда миру как никогда раньше стали необходимы технологические решения для онлайн-торговли и платежей, удаленных коммуникаций, защиты безопасности данных, электронного документооборота», — комментирует директор департамента инвестиций и рынков капитала KPMG в России и СНГ Гурген Агамян.

Сектор инноваций и технологий занял первое место из десяти по количеству сделок. Их число составило 98. По общей стоимости сделок — третье место ($6,1 млрд) после нефтегазовой и металлургической отраслей.

Основные тенденции развития российского сектора технологий в прошлом году:

продолжение тренда создания экосистем и размытия границ между секторами.

стремительное развитие e-commerce;

Среди компаний, активно создающих экосистемы, выделены «Сбер», «Яндекс», МТС, X5 Retail Group.

Рынок электронной коммерции России в 2020 году вырос почти на 50%. Одним из самых ярких примеров успеха в этой области стала компания Wildberries. По данным отчета, за 9 месяцев прошлого года площадка выросла более чем в 2 раза по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Примерно таких же высоких темпов роста добился Ozon — в 1,7 раза за тот же период.

Также в этой сфере выделено быстрое развитие сектора доставки продуктов питания и готовой еды. В частности, совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group приобрело контрольную долю в сервисе экспресс-доставки готовой еды «Кухня на районе», а также в сервисе доставки продуктов «Самокат».

Кроме того, значительный рост показала сфера интернет-торговли медикаментами. Так, осенью 2020 года «Сбер» совместно с «Р-Фарм» приобрели контрольную долю в сервисе «Еаптека».

всеобщий переход в онлайн;

рекордные уровни оценки на международных рынках, включая «мегауспешное» IPO Ozon.

Здесь выделены EduTech-направление, рынок онлайн-кинотеатров и сегмент онлайн-игр.

Напомним, что в ходе IPO Ozon на бирже Nasdaq компания привлекла более $1 млрд.

В отчете поясняется, что такой успех Ozon показал, что компания с полностью российским бизнесом может получить оценку соответствующую международному рынку. Поэтому в будущем для российских технологических компаний размещение на западных площадках может стать более привлекательным, чем сделки с российскими стратегическими инвесторами.

В 2021 году в KPMG ожидают роста российского рынка M&A. Среди драйверов развития — оживление на финансовых рынках, низкие затраты на долговое финансирование, программы господдержки, необходимость реорганизации после пандемии, низкая стоимость пострадавших во время пандемии компаний.

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