Закрылся консалтинговый проект сооснователя Otus и экс-руководителя HR-проектов в Avito

Компания ООО «Креатера», созданная сооснователем образовательного проекта Otus Дмитрием Волошиным и бывшим руководителем образовательных проектов и HR-автоматизации в Avito Андреем Кравченко, прекратила работу спустя почти два года с момента создания.

Сообщение о ликвидации компании 6 декабря 2021 года появилось в ЕГРЮЛ. Предприятие занималось «консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления». Ранее сообщалось, что компания «будет работать над построением сообществ у корпоративных заказчиков». Планировалось, что такие сообщества будут повышать эффективность управления компанией.

В разговоре с RB.ru Дмитрий Волошин сообщил, что проект «не пошел». «Тема сообществ очень сложная, и, похоже, внешний консалтинг тут не работает», — сказал он.

Волошин и Кравченко зарегистрировали «Креатеру» 12 февраля 2020 года. Предприниматели владели компанией на паритетной основе и вложили в запуск 20 млн рублей. «Креатера» планировала конкурировать с классическим большим консалтингом за счет «узкого фокуса и подвижности».

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Фото на обложке: Unsplash