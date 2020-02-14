Начался прием заявок на конкурс стартапов Криптонит Startup Challenge

Помимо главного денежного приза участники обсудят свой проект с экспертами и партнерами ИК «Криптонит», узнают, как его улучшить и эффективно развивать. Также они поборются за возможность привлечь дополнительные инвестиции, запустить пилот на базе компаний «ИКС Холдинга» и познакомиться с топ-менеджерами крупных российских компаний.



Организаторы ищут стартапы с командой или индивидуальные проекты, которые внедряют следующие технологии, которые могут быть применены в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, финансах, городской инфраструктуре и автоматизации зданий:



большие данные,

информационная безопасность,

искусственный интеллект,

интернет вещей,

робототехника,

аппаратные решения,

телекоммуникации.

Как и в конкурсе прошлого года, в сезоне 2020 в состав жюри вошли главы крупных российских корпораций, среди них:

Антон Черепенников, основатель «ИКС Холдинга»

Иван Стрешинский, генеральный директор USM Management

Александр Галицкий, управляющий партнер Almaz Capital Partners

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group

Из всех заявок выберут 20 проектов, которые пройдут в полуфинал. Эксперты оценят инновационность разработок, пользу продукта и то, насколько быстро можно его масштабировать, а также команду и бизнес-модель. Стартап должен иметь работающий прототип или MVP (минимально жизнеспособный продукт), а также команду от двух человек. Преимуществом будет наличие первых клиентов.



В финале десять лучших проектов пригласят на пятнадцатиминутную питч-сессию в Москве. Командам и представителям стартапов из регионов компенсируют дорогу и проживание.



Подать заявку, узнать все условия и критерии отбора можно на сайте Криптонит Startup Challenge. Участие в конкурсе бесплатное.



Криптонит Startup Challenge — всероссийский конкурс технологических стартапов от инвестиционной компании «Криптонит». Он впервые прошел в 2019 году, тогда его призовой фонд составил 10 млн рублей. В жюри конкурса вошли главы крупнейших российских и международных корпораций и инвестфондов: USM Management, «ИКС Холдинг», Mail.ru Group, «Ростех», «МегаФон», Almaz Capital и BCG Россия. Проект поддержали 23 российских вуза, среди которых МГТУ им. Баумана, МФТИ, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбПУ, ИТМО, НГУ, ТУСУР, ИРНИТУ и другие.

Фото на обложке: Franck V. /Unsplash