«Подгадала с датой»: Суду над основательницей Theranos Элизабет Холмс мешает беременность

Суд над основательницей американского биотехнологического стартапа Theranos Элизабет Холмс, обвиняемой в мошенничестве и присвоении денег инвесторов, может снова не состояться. Ранее заседание трижды переносили из-за пандемии COVID, на этот раз адвокаты Холмс заявили, что она должна родить этим летом и присутствовать на суде не сможет. Журналисты в свою очередь предположили, что Элизабет, которой грозит 20 лет тюрьмы, забеременела намеренно, чтобы затянуть процесс.

Процесс по делу о мошенничестве в отношении экс-главы Theranos Элизабет Холмс назначен на 13 июля 2021 года. Он должен был проходить в окружном суде Сан-Хосе (Калифорния). Однако в пятницу, 12 марта, адвокаты обвиняемой и сами обвинители попросили суд отложить рассмотрение дела до 31 августа, заявив, что прежние сроки «больше не представляются возможными».

Как пишет WSJ, причиной нового ходатайства о переносе является беременность Элизабет. По мнению автора статьи, обвиняемая вполне могла «подгадать с датой» и зачать ребёнка, чтобы затянуть процесс. Холмс, напомним, грозит до 20 лет тюрьмы. Отцом ребенка предположительно является 29-летний наследник Evans Hotel Group Уильям «Билли» Эванс, с которым Холмс обручилась в 2019 году.

Решение о переносе судья Эдвард Давила примет в мае в ходе предварительных слушаний, даты которых остаются в силе, отмечает издание. Это будет уже четвертый перенос начала процесса, отмечает Bloomberg. Его планировалось начать еще в июле 2020 года, потом слушания были перенесены на октябрь, потом — на март 2021 года — каждый раз в связи с пандемией.

Элизабет Холмс основала Theranos в 2003 году, когда ей было 19 лет. Стартап привлёк сотни миллионов долларов и его оценка достигла $9 млрд. Девушку сравнивали со Стивом Джобсом, её поддерживали инвесторы, политики, СМИ публиковали восторженные статьи — состояние Холм на тот момент оценивалось в $4,5 млрд.

Однако спустя насколько лет выяснилось, что Theranos, обещавший проводить 200 точных анализов по одной капли крови, так и не смог подтвердить эту технологию. В своём расследовании журналисты WSJ указывали, что компания практически не использовала собственное оборудование для анализа крови, результаты исследований считались ненадёжными, а в лабораториях были выявлены серьёзные нарушения. В итоге Theranos оказался на грани банкротства, а СМИ начали публиковать ещё больше подробностей «кровавой истории» Холмс.

За обман инвесторов Холмс выписали штраф в $500 тысяч, запретив в течение 10 лет руководить компаниями. Кроме того, ее обязали вернуть 18,9 млн акций Theranos, полученных в результате «многолетнего мошенничества».

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