Глава по маркетингу «ВКонтакте» Круглов назначен заместителем гендиректора по стратегии
Директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Круглов назначен заместителем гендиректора компании по стратегии и бизнесу. Об этом Круглов сообщил на своей странице в Facebook.
Александр Круглов. Фото: Facebook
В комментариях к посту Круглов также сообщил, что ищет для компании операционного директора по маркетингу.
В пресс-службе «ВКонтакте» Rusbase сообщили, что Круглов работает в должности заместителя CEO по стратегии и развитию бизнеса с июня.
«Работа Александра концентрируется на формировании стратегии "ВКонтакте" и отдельных продуктов, помощи в интеграции различных команд внутри VK и вместе с Mail.ru Group, и управлении ресурсами в наиболее важных проектах. Александр продолжит курировать отделы маркетинга и развития бизнеса», — сообщили в компании.
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