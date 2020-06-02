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Глава по маркетингу «ВКонтакте» Круглов назначен заместителем гендиректора по стратегии

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Круглов назначен заместителем гендиректора компании по стратегии и бизнесу. Об этом Круглов сообщил на своей странице в Facebook.

Глава по маркетингу «ВКонтакте» Круглов назначен заместителем гендиректора по стратегии

Александр Круглов. Фото: Facebook

В комментариях к посту Круглов также сообщил, что ищет для компании операционного директора по маркетингу.

В пресс-службе «ВКонтакте» Rusbase сообщили, что Круглов работает в должности заместителя CEO по стратегии и развитию бизнеса с июня.

«Работа Александра концентрируется на формировании стратегии "ВКонтакте" и отдельных продуктов, помощи в интеграции различных команд внутри VK и вместе с Mail.ru Group, и управлении ресурсами в наиболее важных проектах. Александр продолжит курировать отделы маркетинга и развития бизнеса», — сообщили в компании.

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