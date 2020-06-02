Глава по маркетингу «ВКонтакте» Круглов назначен заместителем гендиректора по стратегии

Директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Круглов назначен заместителем гендиректора компании по стратегии и бизнесу. Об этом Круглов сообщил на своей странице в Facebook.

Александр Круглов. Фото: Facebook

В комментариях к посту Круглов также сообщил, что ищет для компании операционного директора по маркетингу.

В пресс-службе «ВКонтакте» Rusbase сообщили, что Круглов работает в должности заместителя CEO по стратегии и развитию бизнеса с июня.