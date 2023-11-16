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Сервис доставки еды «Кухня на районе» запустил продажи товаров ежедневного спроса

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис доставки еды «Кухня на районе» запустил новое направление бизнеса — non-food, сообщила компания. В приложении теперь есть раздел «Пригодится» с товарами ежедневного спроса.

Сервис доставки еды «Кухня на районе» запустил продажи товаров ежедневного спроса

В ассортименте представлены сухие и влажные салфетки, батарейки, лейкопластыри, туалетная бумага, многоразовые эко-сумки для шопинга — всего 200 позиций (SKU).

 

Компания планирует расширить ассортимент до 500 SKU с фокусом на селективные и эксклюзивные товары. «Кухня» сотрудничает как с крупными брендами FMCG-продукции, так и с локальными производителями.

«На протяжении последних месяцев мы наблюдали запрос от клиентов — нас массово просили добавить в приложение возможность заказать салфетки, чтобы вытереть руки до или после еды. Мы решили удовлетворить эту потребность и запустили сразу целый раздел non-food товаров ежедневного пользования», — прокомментировала запуск руководитель отдела закупок «Кухни на районе» Анна Пахомова.

По данным внутренней аналитики сервиса, более 55% пользователей добавляют к заказу еды из основного раздела товары из мини-маркета, что обеспечивает более 5% общей выручки компании.

Раздел non-food доступен при заказе через приложение в зоне работы любой из 54 кухонь Москвы.

  • Ранее «Кухня на районе» запускала товары non-food в рамках лимитированных акций и коллабораций с другими брендами (в 2020 году — продажа белых футболок, в 2021 году — носки с St. Friday Socks и бьюти-боксы с журналом Flacon). 
  • В конце 2022 года стало известно, что сервис выходит в офлайн и запускает сеть автоматов с готовой едой.

Фото на обложке: Unsplash

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