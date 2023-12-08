Аналитики «Ренессанс Банка» спрогнозировали курс валют на начало 2024 года

В начале 2024 года курс российской валюты будет находиться в диапазоне 89-92 рубля за доллар и 95-98 рублей за евро. Такое мнение выразил RB.RU начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев.

Возможное повышение ключевой ставки ЦБ на заседании 15 декабря может оказать локальную поддержку рублю. Более долгосрочный эффект от решения проявит себя через снижение обусловленного кредитным спросом объема импорта на фоне ограничений на движение капитала, отмечает эксперт.

По словам Журавлева, также стоит учитывать динамику экспорта и сальдо платежного баланса в целом. Увеличение внешнеторгового профицита дополнительно окажет поддержку рублю. В четвертом квартале 2023 года в банке ожидают увеличение профицита относительно прошлого квартала на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры: более высокого среднего уровня цен на нефть марки Brent и сокращения дисконта цен на нефть марки Urals относительно марки Brent.

Еще одним фактором, влияющим на курс рубля в первом квартале 2024 года будут налоговые отчисления в бюджет. В январе 2024 начинает действовать закон о разовом налоге для крупных компаний (windfall tax), средняя прибыль которых за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей.

Ставка windfall tax составит 10% от суммы превышения прибыли за этот период над средним показателем за 2018-2019 годы. Крайний срок уплаты налога – 28 января 2024 года. Так как часть компаний уже перечислили разовый налог во время льготного периода с 1 октября по 30 ноября 2023 года по ставке 5%, эксперт не ждет значительного влияния данного налога на курс рубля, однако допускает локальное укрепление в период осуществления разовых выплат до конца января.

Основной пик налоговых выплат за 2023 год приходится на конец марта 2024 года, в этот период возможен более продолжительный локальный позитивный эффект на курс рубля, заключил он.

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