Курс доллара США на бирже превысил 70 рублей второй раз за месяц

Декабрь стал для российской валюты месяцем шторма. Курс доллара США на бирже вновь поднялся выше 70 рублей. Такой отметки он достигал четыре дня назад, но потом курс упал, а теперь снова поднялся, и, по прогнозам аналитиков, вскоре станет еще выше.
О превышении долларом США курса в 70 рублей свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. По данным на 16:20 МСК, курс составляет 70,2 рублей за доллар США. Евро 27 декабря также подорожал – по актуальным на момент публикации данным он стоит 75,1 рублей.
В декабре курс доллара США уже превышал отметку в 70 рублей, это произошло вечером 20 декабря. Евро тогда рос до 74 рублей в ходе торговой сессии. Эксперты связывали рост курса со снижением экспорта и ростом импорта.
Банк России в свою очередь объяснил декабрьский обвал рубля падением цен на нефть. Средняя цена на российскую нефть Urals в период с 15 ноября по 14 декабря составляла $57,5 за баррель, хотя месяцем ранее была на уровне $71.
Сегодняшний рост курса эксперты связывают со снижением давления продаж на валюту со стороны экспортеров, которое было зафиксировано в течение прошлой недели. Экспортеры тогда массово продавали валюту для уплаты налогов.
Фото на обложке: PalSand /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ЦБ связал декабрьский обвал рубля с падением цен на нефть
- 2 Что происходило с валютным рынком в России в мае и как с этим теперь работать — бизнесу и не только?
- 3 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
- 4 Сбербанк объявил о закрытии офиса в ОАЭ
- 5 Дилеры начали продавать электрический кроссовер «Москвич» по цене 3,5 млн рублей
ВОЗМОЖНОСТИ
30 декабря 2022
31 декабря 2022
31 декабря 2022