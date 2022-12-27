Курс доллара США на бирже превысил 70 рублей второй раз за месяц

Декабрь стал для российской валюты месяцем шторма. Курс доллара США на бирже вновь поднялся выше 70 рублей. Такой отметки он достигал четыре дня назад, но потом курс упал, а теперь снова поднялся, и, по прогнозам аналитиков, вскоре станет еще выше.

О превышении долларом США курса в 70 рублей свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. По данным на 16:20 МСК, курс составляет 70,2 рублей за доллар США. Евро 27 декабря также подорожал – по актуальным на момент публикации данным он стоит 75,1 рублей.

В декабре курс доллара США уже превышал отметку в 70 рублей, это произошло вечером 20 декабря. Евро тогда рос до 74 рублей в ходе торговой сессии. Эксперты связывали рост курса со снижением экспорта и ростом импорта.

Банк России в свою очередь объяснил декабрьский обвал рубля падением цен на нефть. Средняя цена на российскую нефть Urals в период с 15 ноября по 14 декабря составляла $57,5 за баррель, хотя месяцем ранее была на уровне $71.

Сегодняшний рост курса эксперты связывают со снижением давления продаж на валюту со стороны экспортеров, которое было зафиксировано в течение прошлой недели. Экспортеры тогда массово продавали валюту для уплаты налогов.

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