Французские власти объяснили задержание сооснователя «Альфа-групп» Алексея Кузьмичева. Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По данным французских СМИ, Кузьмичева задержали 30 октября и обыскали его виллу в Сен-Тропе.
Российского миллиардера Алексея Кузьмичева задержали во Франции для допроса по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей национального финансового прокурора. Издание уточняет, что Кузьмичеву еще не предъявили обвинение.
Сооснователя «Альфа-групп» Алексея Кузьмичева задержали 30 октября. По данным газеты Le Monde, правоохранительные органы провели несколько обысков в дома бизнесмена в Париже, а также на его вилле в Сен-Тропе.
Алексей Кузьмичев был включен в санкционный список Европейского союза 15 марта 2022 года.
Ранее сообщалось о задержании в Лондоне совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана. По данным СМИ, бизнесмена подозревали в отмывании денег. В сентябре расследование в отношении Фридмана было прекращено.
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