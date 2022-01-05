Торги на Московской бирже в 2021 году достигли 1 квадриллиона рублей

По итогам прошлого года торги на Московской бирже достигли рекордных показателей почти на всех рынках. Общий объем торгов также превысил очередную психологическую отметку.

Общий объем торгов на Московской бирже в 2021 году составил 1,01 квдрл рублей, сообщает пресс-служа биржи.

Квадриллион — число с 15 нулями, и это первый раз, когда Московская биржа показала такие результаты.

Сама сумма на 6,6% больше, чем в 2020 году.

Лучшие результаты показали рынок акций — 30 трлн рублей и 25,5% роста, срочный рынок 158 трлн рублей и 21,7% и денежный рынок — рекордные 474 трлн рублей и рост 11,1%.

Кроме того, за 2021 год на бирже провели шесть первичных публичных размещений акций (IPO) и 12 вторичных (SPO), что почти в два раза больше, чем годом ранее. При этом впервые за 5 лет в 2021 году иностранные инвесторы вложили в акции компаний из России больше, чем вывели из них.

Московская биржа не только растет, но и преобразуется: в конце прошлого года она провела ребрендинг и сменила логотип.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!