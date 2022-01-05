Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Торги на Московской бирже в 2021 году достигли 1 квадриллиона рублей

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

По итогам прошлого года торги на Московской бирже достигли рекордных показателей почти на всех рынках. Общий объем торгов также превысил очередную психологическую отметку.

Торги на Московской бирже в 2021 году достигли 1 квадриллиона рублей

Общий объем торгов на Московской бирже в 2021 году составил 1,01 квдрл рублей, сообщает пресс-служа биржи.

Квадриллион — число с 15 нулями, и это первый раз, когда Московская биржа показала такие результаты.

Сама сумма на 6,6% больше, чем в 2020 году.

Лучшие результаты показали рынок акций — 30 трлн рублей и 25,5% роста, срочный рынок 158 трлн рублей и 21,7% и денежный рынок — рекордные 474 трлн рублей и рост 11,1%.

Кроме того, за 2021 год на бирже провели шесть первичных публичных размещений акций (IPO) и 12 вторичных (SPO), что почти в два раза больше, чем годом ранее. При этом впервые за 5 лет в 2021 году иностранные инвесторы вложили в акции компаний из России больше, чем вывели из них.

Московская биржа не только растет, но и преобразуется: в конце прошлого года она провела ребрендинг и сменила логотип.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что не так с ESG-инвестированием — объяснение в одном графике
  2. 2 Карта российского рынка Fintech
  3. 3 В светлое будущее: как развивается рынок стартапов для ментального здоровья в России
  4. 4 Mental Health Tech в России: подборка сервисов для самопомощи
  5. 5 Накормить, погулять, вылечить — большая подборка российских PetTech-проектов

ВОЗМОЖНОСТИ

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

21 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

31 января 2022

Pulsar VC Acceleration Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ