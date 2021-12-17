Московская биржа провела ребрендинг и сменила логотип

Московская биржа провела ребрендинг группы и сменила логотип. Новый логотип будет объединять всю группу компании, сообщил управляющий директор по продажам и развитию Московской биржи Игорь Марич.
Московская биржа, на которой обращаются более 6 тыс. финансовых инструментов, финансовый маркетплейс «Финуслуги», Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр и ряд других компаний объединятся под зонтичным брендом группы Московская биржа — MOEX Group, сообщил ТАСС.
Компания меняет бренд, чтобы больше соответствовать современной повестке, отметил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.
Управляющий директор по маркетингу и клиентскому опыту Московской биржи Ирина Лебедева сообщила, что изменения коснутся визуальных составляющих и позиционирования компании на рынке.
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Фото на обложке: Pavel L Photo and Video /
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