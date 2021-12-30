Впервые за 5 лет иностранные инвесторы вложили в российский фондовый рынок больше, чем вывели

Российский фондовый рынок встретит Новый год с большим достижением. В 2021 году впервые за 5 лет иностранные инвесторы вложили в акции компаний из России больше, чем вывели из них. Чистый приток средств превысил $1,5 млрд.

Рынок акций российских компаний с начала и на конец 2021 года вырос на 15,5% до 3787 пунктов по индексу Московской биржи.

В течение года рынок поднимался гораздо больше этого показателя, но после максимумов, достигнутых в октябре, растерял почти половину роста. Этому способствовали в частности появление нового штамма коронавируса и геополитическая ситуация вокруг России, что повлияло на настроения инвесторов.

Больше других по итогам года подорожали акции группы компаний «Самолет» – на 407%, привилегированные «Мечела» – на 307%, «Распадской» – на 210%, TCS Group – на 159%. На 56% подешевели акции VK Company, на 45% – OR GRoup, на 39% – «М.Видео».

Чистый приток средств в акции российских компаний составил $1,5 млрд. Эксперты полагают, что в следующем году деньги также будут притекать на рынок – скажется недооцененность рубля и снижение рисков, связанных с геополитикой.

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