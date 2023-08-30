В Киргизии хотят запретить TikTok

Министерство культуры Киргизии считает соцсеть с короткими видео TikTok вредной для психического здоровья детей и требует ее блокировки на территории страны, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.
Минкульт республики направил свое решение Министерству цифрового развития. В нем сказано, что о вреде и опасности TikTok сообщали различные неправительственные организации. Социальная сеть оказывает негативное влияние на психику детей, считают в ведомстве.
В числе претензий к TikTok — отсутствие модерации контента, платформа не ограничивает доступ к информации, которая несет вред здоровью и развитию детей. Также в роликах TikTok отсутствует возрастная маркировка.
При этом TikTok активно развивается как площадка, где мировые исполнители размещают свое творчество. Как пишет Hypebeast, хип-хоп исполнительница Ники Минаж выпустила сингл, который доступен только в этой соцсети.
После того, как соцсеть ограничила деятельность на территории РФ, российские блогеры-миллионники лишились 72% своего дохода. Соцсеть в 2022 году на фоне санкций запретила авторам из РФ монетизацию контента, а также лишила их возможности публиковать видео и вести эфиры с территории страны.
Фото на обложке: Unsplash
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