Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Киргизии хотят запретить TikTok

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Министерство культуры Киргизии считает соцсеть с короткими видео TikTok вредной для психического здоровья детей и требует ее блокировки на территории страны, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

В Киргизии хотят запретить TikTok

Минкульт республики направил свое решение Министерству цифрового развития. В нем сказано, что о вреде и опасности TikTok сообщали различные неправительственные организации. Социальная сеть оказывает негативное влияние на психику детей, считают в ведомстве.

В числе претензий к TikTok — отсутствие модерации контента, платформа не ограничивает доступ к информации, которая несет вред здоровью и развитию детей. Также в роликах TikTok отсутствует возрастная маркировка.

При этом TikTok активно развивается как площадка, где мировые исполнители размещают свое творчество. Как пишет Hypebeast, хип-хоп исполнительница Ники Минаж выпустила сингл, который доступен только в этой соцсети.

После того, как соцсеть ограничила деятельность на территории РФ, российские блогеры-миллионники лишились 72% своего дохода. Соцсеть в 2022 году на фоне санкций запретила авторам из РФ монетизацию контента, а также лишила их возможности публиковать видео и вести эфиры с территории страны.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Метрики в брендинговом агентстве: как построить и отладить все механизмы
  2. 2 Как привлечь аудиторию в приложение? Платные и бесплатные источники установок
  3. 3 Автоворонка продаж, UGC-контент и ChatGPT. Маркетинговые инструменты для бизнес-канала в Telegram
  4. 4 Зачем пиарщикам вести свой Telegram-канал и как делать это лучше
  5. 5 Только контент и мемы? Как Edtech-проекту вести соцсети и рассказывать о себе
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 августа 2023

IPI Award

31 августа 2023

Stamina VC

31 августа 2023

Стипендиальный конкурс от «Россельхозбанка»

Все ВОЗМОЖНОСТИ