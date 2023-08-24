В Казахстане официально трудоустроены 25 тысяч россиян

Около 25 тыс. россиян получили официальное трудоустройство в Казахстане, сообщил председатель комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев. Его слова приводит РБК.

Отвечая на вопрос, отслеживали ли в Казахстане количество россиян, которые въехали в страну после объявления в РФ частичной мобилизации, он сказал, что порядка 25 тыс. платят пенсионные взносы.

За последний год многие представители российского бизнеса начали осваивать казахстанский рынок. Ритейлер «Вкусвилл» запустил в республике доставку своих товаров. Казахстанская «дочка» банка ВТБ начала выпускать пластиковые карты российской платежной системы «Мир».

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