«Лаборатория Касперского» заплатила $10,6 млн за 82,2% IT-разработчика Brain4Net

Сделка закрыта в октябре 2021 года, о ее сумме стало известно из отчета лаборатории по МСФО за 2020 год, опубликованном в конце ноября.

Таким образом, вся компания Brain4Net получила оценку в $12,89 млн, или 916 млн рублей по курсу на дату совершения сделки. В 2018 году 16,86% компании продали за $2,421 млн, тогда вся компания стоила $14,362 млн, или 887 млн рублей по курсу на момент сделки, подсчитали в РБК.

Доли продали «Ростелеком» и венчурные фонды. Менее 20% осталось у основателей компании — Максима Каминского, Александра Румянкова и Сергея Романова.

Российское юрлицо Brain4Net — ООО «Программируемые сети» плохо сработало за 2020 год. По данным ЕГРЮЛ, выручка компании упала в четыре раза, до 18,3 млн рублей, убыток достиг 74,5 млн рублей. Как рассказал в интервью РБК вице-президент Advance Capital Артур Шубаев, «Лаборатория Касперского» заплатила прежде всего за технологию, но не за клиентскую базу и выручку. Эксперт не исключил, что финансовые показатели российского юрлица могут отличаться от итогов работы зарегистрированной на Кипре холдинговой структуры.

«Лаборатория Касперского» в 2020 году получила выручку в $712,975 млн, из которой 0,44%, или $3,158 млн, приходилось на доходы от электронной дистрибуции софта.

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Фото на обложке: Unsplash