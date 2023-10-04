Продажи машин Lada выросли на 96% с начала года

В России с начала года на 96% выросли продажи машин Lada, рассказали РБК в пресс-службе «АвтоВАЗа». Самые популярные модели — Lada Granta и Lada Vesta.

С начала 2023 года было продано более 242 тыс. новых машин Lada. Только за сентябрь в стране реализовано 36 231 пассажирских и коммерческих автомобилей этого бренда. Так, в прошлом месяце показатель продаж превысил результаты августа на 8,7%.

Как пояснили в пресс-службе, в сентябре модель Lada Vesta побила рекорд марта 2022 года — в прошлом месяце реализован 7 301 автомобиль. Lada Granta поставила рекорд с начала производства в 2011 году — за сентябрь автолюбители купили 19 913 единиц этой модели.



Также лучшие результаты по продажам с 2014 года показала модель Niva Legend, было реализовано 4070 единиц.

Однако по данным «Автостата», за последний год популярность Lada несколько снизилась. Если в сентябре 2022 года на долю марки пришлось около 40% продаж легковых автомобилей, то в сентябре 2023 года этот показатель опустился до 32%.

Как указали в «АвтоВАЗе», санкции не повлияли на объемы производства, во III квартале компания выпустила свыше 118 тыс. машин, это в 1,7 раза больше показателей за II квартал.

«Прямое попадание компании в санкционные списки в настоящее время не оказывает значительного влияния на нашу работу, хотя мы не можем исключить появления второстепенных факторов, на которые АвтоВАЗ не имеет влияния», — заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, добавив, что компания прорабатывает возможные риски.

«АвтоВАЗ» вместе с «Соллерсом» и «Москвичом» в сентябре попали под американские санкции. До этого производитель хотя и не находился под прямыми ограничениями, все же сталкивался с санкционным влиянием.

В начале года у «АвтоВАЗа» начались проблемы с лакокрасочными материалами, из-за чего пришлось временно сузить цветовую линейку. Вместо выбора из шести-восьми цветов «АвтоВАЗ» начал выпускать машины в трех цветах.

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