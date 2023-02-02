Новый cобственник Lamoda перевел схему владения компанией в Россию

Основное юрлицо Lamoda в РФ — ООО «Купишуз» — перешло под контроль российской компании «ЛМ Холдинг». Последней владеет покупатель онлайн-площадки, собственник российского «Стокманна» Яков Панченко.
С 1 февраля 100% ООО «Купишуз» принадлежит АО «ЛМ Холдинг», следует из данных ЕГРЮЛ. Эта компания зарегистрирована в августе 2022 года, ее владелец — Яков Панченко, который закрыл сделку по покупке онлайн-ритейлера у Global Fashion Group в декабре 2022 года.
Ранее российское юрлицо полностью принадлежало компании «Ламода Гмбх» (Германия).
До этого в ФАС поступало ходатайство на покупку онлайн-платформы от германской компании Панченко Eastrealty Beteiligungs und Verwaltungs GmbH.
Lamoda — онлайн-платформа, которая работает в России и СНГ и специализируется на продаже одежды и обуви, на площадке представлено порядка 10 млн товаров от четырех тысяч продавцов. Компания основана в 2011 году, с 2014 по 2022 год находилась в составе Global Fashion Group.
Фото на обложке: Sharaf Maksumov /
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