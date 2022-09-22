Латвия пересмотрела порядок предоставления россиянам ВНЖ и долгосрочных рабочих виз

Латвийский парламент во втором – окончательном – чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые меняют порядок предоставления и продления временного и постоянного видов на жительство, а также долгосрочных рабочих виз для граждан РФ.

Приостанавливается возможность продлить разрешение на временное пребывание, если оно получено на основании вложенных инвестиций или покупки недвижимости в Латвии.

Срок действия постоянного ВНЖ для россиян устанавливается до 1 сентября 2023 года.

Для его повторного получения (которое уже не будет автоматическим, как раньше) необходимо будет сдать экзамен на владение государственным языком и предоставить соответствующий сертификат.

Граждане России не смогут также получить долгосрочную рабочую визу (включая вариант с удаленной работой на компанию, зарегистрированную в любой из стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития).

Но есть и исключения – они касаются временного ВНЖ:

«Будет возможность оформить временный вид на жительство на основании воссоединения семьи, ради международной защиты государственных интересов или по гуманным соображениям».

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