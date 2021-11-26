Стали известны лауреаты ежегодной инвестиционной премии Investment Leaders

20 ноября прошла премия Investment Leaders 2021. Экспертный совет, в составе которого — общественные деятели, специалисты в области инвестиций, представители органов власти и бизнеса, выбрал и наградил лучших игроков инвестиционного рынка.

Награду получили более 50 компаний. Среди них:

финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций»;

УК «Альфа-Капитал»;

«Сбер Управление Активами»;

банк «Открытие»;

банк ВТБ;

ПАО «Ростелеком»;

СК «Ренессанс Жизнь»,

госкорпорация «Росатом»;

компания Mango Office и другие.

Также в рамках премии прошел форум, на котором обсудили актуальные вопросы инвестиционного рынка:

во что инвестировать;

кому доверить свои деньги;

как защитить капитал в эпоху больших перемен;

какие тренды в инвестировании будут в новом году.

Получить более подробную информацию о том, как проходила премия Investment Leaders, можно на официальном сайте.