Стали известны лауреаты ежегодной инвестиционной премии Investment Leaders

20 ноября прошла премия Investment Leaders 2021. Экспертный совет, в составе которого — общественные деятели, специалисты в области инвестиций, представители органов власти и бизнеса, выбрал и наградил лучших игроков инвестиционного рынка.
Награду получили более 50 компаний. Среди них:
- финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций»;
- УК «Альфа-Капитал»;
- «Сбер Управление Активами»;
- банк «Открытие»;
- банк ВТБ;
- ПАО «Ростелеком»;
- СК «Ренессанс Жизнь»,
- госкорпорация «Росатом»;
- компания Mango Office и другие.
Также в рамках премии прошел форум, на котором обсудили актуальные вопросы инвестиционного рынка:
- во что инвестировать;
- кому доверить свои деньги;
- как защитить капитал в эпоху больших перемен;
- какие тренды в инвестировании будут в новом году.
Получить более подробную информацию о том, как проходила премия Investment Leaders, можно на официальном сайте.
Фото на обложке: CHAINFOTO24 /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Казахстанский девелопер и еще 10 IT-компаний инвестировали $3 млн в кикшеринговый сервис Jet
- 2 Частным инвесторам рассказали, как выгодно купить валюту
- 3 Почему избыток финансирования может привести к краху стартапа
- 4 SAFE инвестиции: что это такое?
- 5 S&P Dow Jones Indices запустила индексы, учитывающие настроения пользователей Twitter
ВОЗМОЖНОСТИ
28 ноября 2021
28 ноября 2021
28 ноября 2021