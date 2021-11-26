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Стали известны лауреаты ежегодной инвестиционной премии Investment Leaders

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

20 ноября прошла премия Investment Leaders 2021. Экспертный совет, в составе которого — общественные деятели, специалисты в области инвестиций, представители органов власти и бизнеса, выбрал и наградил лучших игроков инвестиционного рынка.

Стали известны лауреаты ежегодной инвестиционной премии Investment Leaders

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Награду получили более 50 компаний. Среди них:

  • финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций»;
  • УК «Альфа-Капитал»;
  • «Сбер Управление Активами»;
  • банк «Открытие»;
  • банк ВТБ;
  • ПАО «Ростелеком»;
  • СК «Ренессанс Жизнь», 
  • госкорпорация «Росатом»;
  • компания Mango Office и другие.

Также в рамках премии прошел форум, на котором обсудили актуальные вопросы инвестиционного рынка: 

  • во что инвестировать;
  • кому доверить свои деньги;
  • как защитить капитал в эпоху больших перемен;
  • какие тренды в инвестировании будут в новом году.

Получить более подробную информацию о том, как проходила премия Investment Leaders, можно на официальном сайте

Фото на обложке: CHAINFOTO24 / Shutterstock

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