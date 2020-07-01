«Яндекс.Лавка» отказалась от бумажных пакетов для доставки в пользу пластика

«Яндекс.Лавка» решила отказаться от использования бумажных пакетов для доставки в пользу пластиковых. О том, почему «Лавка» считает этот вариант самым экологичным, рассказала представитель сервиса, экотренер Надежда Васякина на странице «Яндекс.Лавки» в Facebook.

По ее словам, сервис совместно с компанией «Экотехнологии» провел сравнительное исследование на основе оценки жизненного цикла материалов: от производства до утилизации.

«Оказалось, что самый разумный вариант для доставки — это пластик, а точнее, полиэтилен высокого давления (маркировка 4 LDPE)», — рассказала Васякина.

В исследовании учитывали затраты ресурсов на производство, транспортировку, возможность повторного использования и способы утилизации.

Бумажный пакет разлагается быстрее, чем пластиковый, однако это не позволяет сделать вывод о том, что он безопаснее для планеты, так как экологичность зависит от эксплуатации изделия, поясняет Васякина.

Для производства бумажных пакетов нужна срубленная специально для них древесина, в процессе расходуется в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раз больше ископаемого топлива, чем для пластикового пакета. При этом бумажные пакеты редко используют повторно, потому что они быстро пачкаются, рвутся и оказываются на свалке, указывает представитель сервиса.

«Есть еще так называемые эко- и биопакеты. В основном это оксоразлагаемые пакеты: в них есть добавки, из-за которых материал "распадается" на мелкие фрагменты — микропластик. Но это не плюс, а минус, потому что он загрязняет почву, воду, воздух, и, пройдя по пищевой цепи — наш организм», — сообщила экотренер.

По словам Васякиной, существуют и настоящие биоразлагаемые пакеты из специальных полимеров, однако их нужно компостировать — этот процесс в России пока не налажен.

Чтобы сделать пластиковые пакеты экологичнее, Васякина предложила использовать их повторно.

Также она сообщила о запуске эксперимента с небольшими пакетами из переработанной макулатуры, которые «Яндекс.Лавка» использует, чтобы разделять несовместимые товары внутри одного заказа (например, стиральный порошок и детское питание).

Пользователи сервиса уже начали размещать изображения новых пакетов.

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