Суд удовлетворил иск ФНС к одной из структур IKEA на 12,9 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Федеральной налоговой службы (ФНС) к одному из юрлиц IKEA в России — ООО «Торг». Он постановил признать недействительным перечисление 12,9 млрд рублей в адрес ирландской Fami Limited, тоже связанной с IKEA, пишет Interfax.
Налоговая обратилась в суд 1 февраля. Согласно определению суда, ответчик также должен был предоставить документы по договору поставки товаров ООО «Маркет.Трейд» (от 15 ноября 2022-го, учредитель юрлица — «Яндекс»). Ранее «Яндекс Маркет» сообщал, что выкупил все оставшиеся в России товары IKEA после ухода компании из страны.
В марте 2024 года суд арестовал имущество российской структуры IKEA — ООО «Торг» — на 12,9 млрд рублей и постановил взыскать эти средства в доход государства. Тогда ООО «Торг» хотели пойти с ФНС на мировую и предложили главе ведомства урегулировать конфликт.
Шведский ритейлер IKEA закрыл магазины в России в марте 2022 года, позже компания заявила о продаже своих заводов в стране.
Фото на обложке: Unsplash
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