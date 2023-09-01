Исламский банкинг, маркировка digital-рекламы и контроль такси: какие законы вступают в силу в сентябре

В сентябре в России вступает в силу ряд новых законов — стартует эксперимент с исламским банкингом, вводятся новые правила продажи рецептурных лекарств, штрафы за немаркировку digital-рекламы и новый закон о такси. Рассказываем о главном для бизнеса.

В Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне с 1 сентября начинается двухлетний эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию. Цель эксперимента — протестировать исламскую финансовую модель в регионах с большим числом мусульман и где уже работают исламские финансовые структуры.

Суть исламской финансовой модели — соблюдение принципов шариата: запрет на процент за использование денег, запрет чрезмерного риска, который может привести к большим убыткам, а также о запрет инвестиций в определенные отрасли (торговля алкоголем и табаком, свининой, в индустрию «развлечений для взрослых»).

С сентября за распространение рекламы в интернете без токена (уникальный код, присвоенный оператором рекламных данных) или нарушение требований к его размещению вводится административная ответственность. Физлицам за нарушения грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тыс. рублей, юрлицам — от 200 до 500 тыс. рублей.

Руководитель направления Telegram Ads в Magnetto.pro Линар Сангатуллин, комментируя размещение рекламы в мессенджере, отмечает, что в настоящее время в законодательстве есть «серые» зоны. «Вопросы о том, является ли репост рекламой и другие подобные ситуации до сих пор остаются неоднозначными. Также «серой» зоной можно назвать ситуацию, когда рекламодатель не указан в рекламируемом канале и неясно, в чьих интересах проводится кампания», — отмечает эксперт.

По его словам, если рекламодатель является иностранным юридическим / физическим лицом, то возможность идентифицировать его и привлечь к ответственности отсутствует. «В результате такая реклама может оставаться без маркировки довольно долго, так как на данный момент не существует методов воздействия на рекламодателя», — отметил Сангатуллин.

С 1 сентября в России появится реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре, который будет вести Росалькогольрегулирование. С 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года производителей, которые будут в ресстре, оценятна соответствие обязательным требованиям. В Минфине заявляли, что реестр производителей пива вместе с обязательной маркировкой позволит снизить число нарушений и обелить рынок.

Продуктовый менеджер сервиса по автоматизации ресторанного бизнеса DocsInBox Илья Васильев отметил, что с 1 сентября рестораны также должны начать учитывать каждую порцию пролитого алкоголя. Это касается всех напитков, кроме пива, медовухи, сидров. Учет количества проданного алкоголя будет осуществляться через данные о фискальном чеке и через акты списания.

«Однако перенести действующую в рознице систему учета в общепит не получится. Главная сложность заключается в том, что ресторанам придется по-разному учитывать чистый алкоголь (водку, виски, джин, ром) и алкоголь, реализованный небольшими порциями в виде коктейля с другими добавками. Коктейли приравниваются к блюдам, и подсчитывать их расход нужно совершенно иначе», — отметил эксперт.

Вступили в силу новые правила продажи рецептурных лекарств . По новым нормам фармацевты не смогут продать лекарства без предъявления рецепта на официальным бланке с номером и печатью. RB.RU разобрался, что нововведение меняет для врачей, аптек и пациентов.

. По новым нормам фармацевты не смогут продать лекарства без предъявления рецепта на официальным бланке с номером и печатью. RB.RU разобрался, что нововведение меняет для врачей, аптек и пациентов. По новому закону о такси в каждом регионе с 1 сентября начнут работать три реестра: перевозчиков, автомобилей и служб заказа. Закон устанавливает для агрегаторов ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажира, а водить такси теперь не смогут повторно лишенные прав водители или арестованные за административные нарушения в сфере дорожного движения.

Также за руль не допустят тех, у кого на день перевозки зафиксировано более трех неуплаченных дорожных штрафов, не прошедших аттестацию на знание города и лиц с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжких преступлений.

В сентябре в России установят минимальные цены на вейпы — их определит правительство. Кроме того, запретят скидки и акции на эти товары и увеличат акцизы на никотинсодержащую продукцию.

— их определит правительство. Кроме того, запретят скидки и акции на эти товары и увеличат акцизы на никотинсодержащую продукцию. В школах РФ с нового учебного года появятся новые «золотые стандарты» образования. Также в учебные заведения вернут курс начальной военной подготовки и обяжут школьников участвовать в общественно полезном труде (личное согласие и разрешение родителей не потребуется).

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