С 1 сентября в России перестанут продавать некоторые лекарства без рецепта. Пора покупать?

С 1 сентября в России изменится порядок продажи лекарств по рецептам. Соответствующий приказ Минздрава будет действовать до 1 марта 2028 года.
По новым нормам фармацевты не смогут продать лекарства без предъявления рецепта на официальным бланке с номером и печатью. Редакция RB.RU изучила документ и поговорила с экспертами из фармацевтической сферы о том, что нововведение меняет для врачей, аптек и пациентов.
Содержание:
- В чем суть нового закона о продаже лекарств
- Оборот каких препаратов будут усиленно контролировать
- Что изменится для покупателей
- Нагрузка на аптеки или польза для пациента
В чем суть нового закона о продаже лекарств
С 1 сентября российские аптеки при продаже некоторых рецептурных препаратов должны будут вносить реквизиты рецептов, выданных пациентам врачами, в систему «Честный знак» (национальная система маркировки и прослеживания продукции).
По словам директора СРО «Ассоциация независимых аптек» и главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, для покупателей принципиально ничего не изменится. Новый порядок продажи лекарств по рецепту лишь усиливает существующий контроль: изменения касаются работы сотрудников аптек, которые теперь будут работать с «Честным знаком».
«Поскольку в нормативном акте нет уточнений, реквизиты каких именно рецептов нужно вносить в систему, это вызвало вопросы со стороны аптек и пациентского сообщества», — объясняет Виктория Преснякова.
Люди в комментариях к новостям о приказе испугались: вдруг в аптеке нельзя будет купить не только лекарства рецептов строгого учета, но и таблетки от температуры?
«Позже Минздрав и Росздравнадзор предоставили информацию, что самых распространенных рецептов нестрогого учета это не коснется. В систему “Честный знак” будут вносить только рецепты из перечня препаратов, подлежащих предметно-количественному учету», — уточняет Виктория Преснякова.
Это значит, что на препараты против головной боли, менструальной боли, для снижения температуры, давления, лекарства от боли в горле и многие другие этот порядок распространяться не будет.
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Оборот каких препаратов будут усиленно контролировать
Лекарства, которые входят в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету:
- Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. Эти лекарства выписываются не так часто, при тяжелых заболеваниях, и многие из них обеспечиваются по льготе.
- Препараты, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества. Например, трамадол (опиоид, который назначается в крайних случаях), гормональный препарат 1‑тестостерон, средство для лечения диабета — сибутрамин, пчелиный и змеиный яд (за исключением наружных форм), спирт этиловый и многое другое.
По торговым наименованиям это, например, «Трамал», «Циклодол», «Сустанон-250», «Омнадрен-250», «Голдлайн», «Линдакса» и другие.
- Комбинированные препараты, где наркотические и психотропные вещества содержатся в малых количествах. Это лекарства, содержащие кодеин, эфедрин (обычно используют для лечения приступообразного кашля) и фенобарбитал (например, его прописывают для купирования приступов эпилепсии).
- Прегабалин (известный препарат «Лирика» — его используют для лечения эпилепсии, нейропатической боли и генерализованного тревожного расстройства) и тропикамид (вещество, содержащееся в часто назначаемых глазных каплях).
Позже Минздрав планирует включить в перечень и препараты для экстренного прерывания беременности — мизопростол и мифепристон. (Это лекарства, назначаемые врачом. А безрецептурные препараты для экстренной контрацепции, например, «Постинор» или «Женале», останутся в свободной продаже. — Прим. RB.RU.)
Что изменится для покупателей
Эксперты рассказывают: еще несколько лет назад в российских регионах фармацевты могли продать лекарства «для бабушки» без предъявления документов. Также аптеки часто принимали рецепты не на официальном бланке, а на простой бумаге, если пациент говорил, что дело происходило в спешке.
Иногда фармацевты шли и на другие уступки: недавно автору этого материала продали антидепрессанты по рецепту, который был ошибочно датирован врачом 2022-м годом, а не 2023-м. В аптеке на слово поверили в описку врача.
Когда новый порядок продажи рецептурных лекарств вступит в силу, такие послабления при покупке медикаментов будут невозможными.
Не получится купить препарат: без рецепта; с рецептом, написанным на простой бумаге или с ошибками. Без внесения реквизитов рецепта сотрудники аптек не смогут пробить препарат и выдать чек, объясняет терапевт и основатель системы принятия врачебных решений «Справочник врача» Константин Хоманов.
«Такая система все ближе к тому, что происходит за рубежом. В европейских странах и США уже давно нельзя купить сильнодействующие средства без назначения врача. Даже не стоит пытаться заходить в аптеку без рецепта: фармацевт не возьмет на себя такую ответственность, а система не позволит провести продажу», — добавляет Константин.
Нагрузка на аптеки или польза для пациента
Медицинское сообщество относится к новому приказу неоднозначно.
«Это дополнительная нагрузка на аптеки. Они и сейчас ведут учет специализированных препаратов и рецептов, и регулярно подвергаются проверкам со стороны и Росздравнадзора и других уполномоченных контролирующих органов», — говорит Виктория Преснякова.
Заместитель генерального директора по коммерции и развитию АО «Валента Фарм» Максим Пассер согласен с Викторией: он считает, что и пациентам, и профессиональному сообществу потребуется время.
«На отрасль, скорее всего, возрастет нагрузка в связи с увеличением количества обращений. Со временем этот процесс должен встать на регулярные рельсы», — уточняет Максим.
Эксперты считают, что цель введения нового порядка — повышение прозрачности рынка и снижение риска злоупотребления рецептурными препаратами.
«Новая система позволит структурировать движение рецептурных препаратов, а также снизит количество случаев их бесконтрольного приема. У пациентов будет больше поводов обратиться к врачу за профессиональной помощью в самом начале заболевания, а это позволит повысить качество лечения.
Остается только надеяться, что реализация инициативы пройдет гладко для всех игроков рынка», — добавляет заместитель генерального директора по коммерции и развитию АО «Валента Фарм»
Пока что основные опасения экспертов касаются льготников: насколько для них будет доступно посещение врача каждые полтора месяца и получение свежих рецептов. Также непонятно, как на практике будут обслуживать пациентов, которым выписали рецепт неправильно.
На эти вопросы эксперты из медицинской и фармацевтической сферы ответить не могут, пока не увидят, как будет работать новый порядок реализации лекарств.
Фото: предоставлены экспертами
Инфографика: Лариса Ступина
Фото на обложке: i viewfinder / Shutterstock
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