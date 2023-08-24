С 1 сентября в России перестанут продавать некоторые лекарства без рецепта. Пора покупать?

По новым нормам фармацевты не смогут продать лекарства без предъявления рецепта на официальным бланке с номером и печатью. Редакция RB.RU изучила документ и поговорила с экспертами из фармацевтической сферы о том, что нововведение меняет для врачей, аптек и пациентов.

С 1 сентября в России изменится порядок продажи лекарств по рецептам. Соответствующий приказ Минздрава будет действовать до 1 марта 2028 года.

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В чем суть нового закона о продаже лекарств

С 1 сентября российские аптеки при продаже некоторых рецептурных препаратов должны будут вносить реквизиты рецептов, выданных пациентам врачами, в систему «Честный знак» (национальная система маркировки и прослеживания продукции).

По словам директора СРО «Ассоциация независимых аптек» и главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, для покупателей принципиально ничего не изменится. Новый порядок продажи лекарств по рецепту лишь усиливает существующий контроль: изменения касаются работы сотрудников аптек, которые теперь будут работать с «Честным знаком».

Виктория Преснякова

«Поскольку в нормативном акте нет уточнений, реквизиты каких именно рецептов нужно вносить в систему, это вызвало вопросы со стороны аптек и пациентского сообщества», — объясняет Виктория Преснякова.

Люди в комментариях к новостям о приказе испугались: вдруг в аптеке нельзя будет купить не только лекарства рецептов строгого учета, но и таблетки от температуры?

«Позже Минздрав и Росздравнадзор предоставили информацию, что самых распространенных рецептов нестрогого учета это не коснется. В систему “Честный знак” будут вносить только рецепты из перечня препаратов, подлежащих предметно-количественному учету», — уточняет Виктория Преснякова.

Это значит, что на препараты против головной боли, менструальной боли, для снижения температуры, давления, лекарства от боли в горле и многие другие этот порядок распространяться не будет.

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Оборот каких препаратов будут усиленно контролировать

Лекарства, которые входят в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету:

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. Эти лекарства выписываются не так часто, при тяжелых заболеваниях, и многие из них обеспечиваются по льготе.

Препараты, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества. Например, трамадол (опиоид, который назначается в крайних случаях), гормональный препарат 1‑тестостерон, средство для лечения диабета — сибутрамин, пчелиный и змеиный яд (за исключением наружных форм), спирт этиловый и многое другое.

По торговым наименованиям это, например, «Трамал», «Циклодол», «Сустанон-250», «Омнадрен-250», «Голдлайн», «Линдакса» и другие.

Комбинированные препараты, где наркотические и психотропные вещества содержатся в малых количествах. Это лекарства, содержащие кодеин, эфедрин (обычно используют для лечения приступообразного кашля) и фенобарбитал (например, его прописывают для купирования приступов эпилепсии).

Прегабалин (известный препарат «Лирика» — его используют для лечения эпилепсии, нейропатической боли и генерализованного тревожного расстройства) и тропикамид (вещество, содержащееся в часто назначаемых глазных каплях).

Позже Минздрав планирует включить в перечень и препараты для экстренного прерывания беременности — мизопростол и мифепристон. (Это лекарства, назначаемые врачом. А безрецептурные препараты для экстренной контрацепции, например, «Постинор» или «Женале», останутся в свободной продаже. — Прим. RB.RU.)

Что изменится для покупателей

Эксперты рассказывают: еще несколько лет назад в российских регионах фармацевты могли продать лекарства «для бабушки» без предъявления документов. Также аптеки часто принимали рецепты не на официальном бланке, а на простой бумаге, если пациент говорил, что дело происходило в спешке.

Источник: опрос «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», 2022 год

Иногда фармацевты шли и на другие уступки: недавно автору этого материала продали антидепрессанты по рецепту, который был ошибочно датирован врачом 2022-м годом, а не 2023-м. В аптеке на слово поверили в описку врача.

Когда новый порядок продажи рецептурных лекарств вступит в силу, такие послабления при покупке медикаментов будут невозможными.

Константин Хоманов

Не получится купить препарат: без рецепта; с рецептом, написанным на простой бумаге или с ошибками. Без внесения реквизитов рецепта сотрудники аптек не смогут пробить препарат и выдать чек, объясняет терапевт и основатель системы принятия врачебных решений «Справочник врача» Константин Хоманов.

«Такая система все ближе к тому, что происходит за рубежом. В европейских странах и США уже давно нельзя купить сильнодействующие средства без назначения врача. Даже не стоит пытаться заходить в аптеку без рецепта: фармацевт не возьмет на себя такую ответственность, а система не позволит провести продажу», — добавляет Константин.

Нагрузка на аптеки или польза для пациента

Медицинское сообщество относится к новому приказу неоднозначно.

«Это дополнительная нагрузка на аптеки. Они и сейчас ведут учет специализированных препаратов и рецептов, и регулярно подвергаются проверкам со стороны и Росздравнадзора и других уполномоченных контролирующих органов», — говорит Виктория Преснякова.

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию АО «Валента Фарм» Максим Пассер согласен с Викторией: он считает, что и пациентам, и профессиональному сообществу потребуется время.

«На отрасль, скорее всего, возрастет нагрузка в связи с увеличением количества обращений. Со временем этот процесс должен встать на регулярные рельсы», — уточняет Максим.

Источник: опрос «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», 2022 год

Эксперты считают, что цель введения нового порядка — повышение прозрачности рынка и снижение риска злоупотребления рецептурными препаратами.

«Новая система позволит структурировать движение рецептурных препаратов, а также снизит количество случаев их бесконтрольного приема. У пациентов будет больше поводов обратиться к врачу за профессиональной помощью в самом начале заболевания, а это позволит повысить качество лечения.

Остается только надеяться, что реализация инициативы пройдет гладко для всех игроков рынка», — добавляет заместитель генерального директора по коммерции и развитию АО «Валента Фарм»

Пока что основные опасения экспертов касаются льготников: насколько для них будет доступно посещение врача каждые полтора месяца и получение свежих рецептов. Также непонятно, как на практике будут обслуживать пациентов, которым выписали рецепт неправильно.

На эти вопросы эксперты из медицинской и фармацевтической сферы ответить не могут, пока не увидят, как будет работать новый порядок реализации лекарств.

Фото: предоставлены экспертами

Инфографика: Лариса Ступина

Фото на обложке: i viewfinder / Shutterstock