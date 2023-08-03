Мифы о чекапах: почему не обязательно знать о здоровье все

Врачи рассказали, как часто нужно ходить на осмотры и как отличить медицинский маркетинг от полезных для здоровья услуг.

Программы чекапа — комплексного обследования организма — предлагают сотни российских клиник, и в них совершенно разный набор услуг. RB.RU собрал медицинский консилиум, чтобы разобраться в том, каким должно быть эффективное изучение здоровья.

Содержание:

Существует ли универсальный чекап

Нет золотого списка диагностики, который подойдет любому человеку в зависимости от его возраста и пола.

Врачи, опрошенные RB, сходятся во мнении: для каждого пациента подбирать план обследования нужно индивидуально. Некоторые виды диагностики (комплексное исследование на гормоны, анализ микроэлементного профиля, КТ и МРТ без показаний) они и вовсе считают лишними.

Как понять, какие исследования нужны

Список исследований должен определить врач, предварительно узнав человека и все, что влияет на его здоровье, а именно:

медицинский бэкграунд (анамнез);

жалобы и симптомы;

наследственность/семейная история: с какими заболеваниями сталкивались родители и родственники, от чего умерли;

особенности образа жизни: физическая активность, особенности питания, наличие избыточного веса, длительность сна, частые командировки и джетлаги;

вредные привычки: злоупотребление алкоголем и наркотиками, частота курения;

проводилось ли ранее обследование организма, когда и какие результаты показало.

Татьяна Ильчишина, гастраэнтеролог и гепатолог

По мнению кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога и гепатолога Татьяны Ильчишиной, важно оценить и психологическое состояние пациента, а также его мотивацию для изучения здоровья. Возможно, поводом для обращения к врачу стал инфаркт у 40-летнего коллеги или неоперабельная стадия рака у родственника без явных жалоб.

«В этом случае имеет смысл включить в чекап исследования, позволяющие исключить волнующую патологию. Но и здесь важно оставаться думающим специалистом, который назначает минимум необходимых анализов, а не идет на поводу у страхов пациента», — говорит врач.

Часто бывает так, что за медицинской консультацией обращаются из-за одного беспокоящего симптома, который может сигнализировать о совершенно разных проблемах со здоровьем. При этом человек никогда не обследовался.

Алексей Емельяненко, врач-уролог

«Например, нарушение эрекции или эректильная дисфункция — состояние, из-за которого мужчины часто попадают к врачу. Однако оно лежит не только в плоскости урологии, но также кардиологии и эндокринологии, — рассказывает врач-уролог Алексей Емельяненко. — В этом случае важно мотивировать мужчину к комплексному обследованию организма. Оценить его сосудистую систему, исключить проявления системного атеросклероза, профилактировать заболевания сердца».

Павел Румянцев, д.м.н., онколог

Доктор медицинских наук, онколог Павел Румянцев уверен, что для раннего выявления агрессивных форм рака — а они отвечают за наибольшее число смертей от онкологических заболеваний, вторых по частоте после сердечно-сосудистых — обычной беседы с врачом недостаточно, какой бы длительной и детальной она не была.

Более эффективным врач считает установление факторов индивидуального риска в ходе заполнения специальных опросников. Их разработкой вместе с командой он занимается прямо сейчас.

Подробнее о выявлении и лечении онкологических заболеваний читайте в материале RB.RU.

Два красных флага маркетингового чекапа

Комплексные лабораторные пакеты

Чекап «по верхам» — это когда человек приходит к терапевту, сдает анализы крови и мочи «пакетами» из лаборатории. После чего врач, не назначив консультаций других специалистов, дает заключение о состоянии здоровья. Неинформативной будет и «проверка всех гормонов»/дефицита микроэлементов из-за плохого самочувствия — в то время как неизвестны основные показатели здоровья.

«Например, для оценки гормонального статуса далеко не всем нужно сдавать комплексные панели — иногда может быть достаточно и четырех гормонов.

Ольга-Александра Смирнова, к.м.н., онкогениколог

Кроме того, важно сначала обратиться к врачу, а не прямиком в лабораторию: исследование у женщин нужно проводить в определенный день цикла, учитывать циркадные ритмы организма — утренние значения могут отличаться от дневных. И, конечно, важна интерпретация грамотного специалиста, который может оценить картину здоровья по минимальному набору анализов», — объясняет кандидат медицинских наук, онкогинеколог Ольга-Александра Смирнова.

Гипердиагностика и множество исследований

Валерия Красилова, врач УЗИ

Чем больше видов диагностики человек пройдет в ходе чекапа, тем лучше? Все наоборот: во время обследования организма важно обойтись необходимым минимумом методов. При этом, как отмечает врач ультразвуковой диагностики Валерия Красилова, зачастую пациентам тяжелее объяснять, почему то или иное исследование им не нужно.

«Один из побочных эффектов при необоснованном расширении чекапа — повышение тревожности обследуемого. Это происходит на фоне выявления незначительных отклонений, которые не имеют значения для прогноза, — согласна Татьяна Ильчишина. — Именно поэтому такая популярная методика, как генетическое тестирование, в большинстве случаев должна входить только в расширенный чекап.

А интерпретировать ее должен врач с развитой эмпатией, умеющий убеждать, успокаивать, а главное — правильно доносить информацию. Важно не поддерживать мнительность пациента и не уходить на очередной виток дообследований».

Кроме того, в ходе диагностики можно получить ложноотрицательный или ложноположительный результат. Что из этого хуже? «Ложноположительные результаты и гипердиагностика наносят куда больший психологический, экономический и медицинский вред человеку. Он начинает лечить болезнь, которой не существует, испытывает необоснованный стресс, да еще тратит больше денег», — считает онколог Павел Румянцев.

Как тогда следить за здоровьем

Найти личного врача, который станет координатором в вопросах здоровья

В Европе и США таким специалистом, как правило, выступает семейный врач: он наблюдает разные поколения одной семьи, становясь бесценным собирателем ее анамнеза. Однако в России институт семейной медицины пока не развит. Что делать?

Искать личного врача, который обладает helicopter view — медицинской эрудицией и системным взглядом на здоровье. Это может быть врач-терапевт, гинеколог, онколог или уролог. Он должен быть вхож во врачебное комьюнити и в силах объяснить пациенту, куда обращаться по разным вопросам.

«Очень важно, чтобы специалист, к которому пациент направляется для обследования, на современном и доказательном уровне разбирался в вопросах ранней диагностики рака», — обращает внимание Павел Румянцев.

Сверхзадача для каждого кто, хочет заботиться о здоровье, — найти врача, которому доверяешь.

«В идеале наша цель — повысить культуру ответственного отношения к здоровью и заботы о себе.

В российской медицине долгое время господствовал патерналистский тип отношений, при котором врач диктовал пациенту, что делать, и не вступал с ним в диалог. Это не способствовало росту уровня медицинской грамотности населения, — отмечает Татьяна Ильчишина. — Сейчас мы способны это изменить, персонализировано работая с человеком и применяя партнерский подход».

Получить консультации разных специалистов

Личный врач, собрав первичный анамнез, должен назначить консультации других «узких» специалистов — гастроэнтеролога, пульмонолога, эндокринолога, дерматолога, кардиолога, врача ультразвуковой диагностики и других — в зависимости от медицинского анамнеза.

Требуется коллегиальная работа медиков с участием лидера-координатора — тогда можно составить план комплексного чекапа и включить туда необходимый список обследований.

Составить стратегию заботы о здоровье

«Нет смысла приходить в клинику один раз в 15 лет на чекап. За здоровьем важно следить в динамике, — отмечает Валерия Красилова. — Первичное обследование должно быть более объемным, включать анализы крови, различные УЗИ органов. По его результатам нужно сформировать конкретный план: как часто и у каких специалистов человеку нужно наблюдаться. Врач-координатор должен сориентировать пациента о рекомендованной дате следующего визита».

У каждого человека должна быть своя стратегия заботы о здоровье, согласованная с врачом.

По мнению онкогинеколога Ольги-Александры Смирновой, критические возрастные периоды для прохождения расширенных чекапов — 30-35 лет, когда можно обойтись меньшим количеством исследований, 40-45 лет, 50-60 лет: у мужчин и женщин меняется гормональный фон, появляются предрасположенности к заболеваниям.

При этом кому-то из пациенток требуется посещать гинеколога раз в 3 года, а кому-то, при высоком риске развития патологии, — каждые полгода-год.

«Важно понимать, что чекап — это не математический анализ, он не отвечает четким цифровым значением на вопросы: сколько мне лет осталось или сколько мне можно пить, — отмечает Татьяна Ильчишина. — Задача чекапа — в целом оценить состояние здоровья, выявить «слабые места» и болезни на начальной бессимптомной стадии, чтобы вовремя провести коррекцию или наметить векторы для последующего наблюдения».

Фото: предоставлены спикерами

Фото на обложке: сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.1