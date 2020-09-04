Идет прием заявок на участие в онлайн-хакатоне «Лидеры цифровой трансформации»

С 30 октября по 1 ноября состоится онлайн-хакатон «Лидеры цифровой трансформации». 10 команд-победителей получат премию мэра Москвы — по 1 млн рублей, а 20 лучших проектов смогут попасть в Mosbootcamp. Дедлайн подачи заявки — 25 октября.

Принять участие в хакатоне приглашаются готовые команды и отдельные Android-, iOS- и Web-разработчики, дата-сайентисты и дата-инженеры, маркетологи, UX- и UI-дизайнеры, проджект-менеджеры, владельцы продуктов, IT-предприниматели и другие специалисты. Индивидуальные участники могут присоединиться к любой свободной группе в личном кабинете.



За 48 часов команды решат одну из задач 10 департаментов правительства Москвы. Все задачи разделены на два трека:



1. Трек «Искусственный интеллект в городе».

Интерактивная карта благоустройства Москвы.

Сервис, который будет рекомендовать культурный контент и мероприятия на основе прошлых посещений.

Сервис, который будет оценивать качество работы алгоритмов разметки медицинских изображений.

Решение, позволяющее автоматически анализировать и разделять по группам архивные документы.

«Умный» помощник для предпринимателей.



2. Трек «Цифровизация городских структур».

Сервис для предпринимателей, который дает рекомендации по открытию новых торговых объектов.

Электронная база животных без владельцев.

Приложение для предупреждения несчастных случаев и учета рабочего времени на строительной площадке.

Интерактивная карта метро.

Виртуальная лаборатория по программированию.

После решения задач участники хакатона представят результаты жюри на питч-сессии. Победителей объявят 2 ноября, а затем эксперты обсудят с командами их проекты. 6 ноября состоится церемония награждения, во время которой десять команд получат денежный приз.

А с 9 по 27 ноября лучшие участники пройдут интенсив в Mosbootcamp. Они посетят мастер-классы и воркшопы, пообщаются с экспертами и друг с другом, доработают свои проекты до MVP и представят их потенциальным заказчикам.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock