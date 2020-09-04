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Идет прием заявок на участие в онлайн-хакатоне «Лидеры цифровой трансформации»

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 30 октября по 1 ноября состоится онлайн-хакатон «Лидеры цифровой трансформации». 10 команд-победителей получат премию мэра Москвы — по 1 млн рублей, а 20 лучших проектов смогут попасть в Mosbootcamp. Дедлайн подачи заявки — 25 октября.

Идет прием заявок на участие в онлайн-хакатоне «Лидеры цифровой трансформации»

Принять участие в хакатоне приглашаются готовые команды и отдельные Android-, iOS- и Web-разработчики, дата-сайентисты и дата-инженеры, маркетологи, UX- и UI-дизайнеры, проджект-менеджеры, владельцы продуктов, IT-предприниматели и другие специалисты. Индивидуальные участники могут присоединиться к любой свободной группе в личном кабинете.

За 48 часов команды решат одну из задач 10 департаментов правительства Москвы. Все задачи разделены на два трека:


1. Трек «Искусственный интеллект в городе».

  • Интерактивная карта благоустройства Москвы.
  • Сервис, который будет рекомендовать культурный контент и мероприятия на основе прошлых посещений.
  • Сервис, который будет оценивать качество работы алгоритмов разметки медицинских изображений.
  • Решение, позволяющее автоматически анализировать и разделять по группам архивные документы.
  • «Умный» помощник для предпринимателей.


2. Трек «Цифровизация городских структур».

  • Сервис для предпринимателей, который дает рекомендации по открытию новых торговых объектов.
  • Электронная база животных без владельцев.
  • Приложение для предупреждения несчастных случаев и учета рабочего времени на строительной площадке.
  • Интерактивная карта метро.
  • Виртуальная лаборатория по программированию.

После решения задач участники хакатона представят результаты жюри на питч-сессии. Победителей объявят 2 ноября, а затем эксперты обсудят с командами их проекты. 6 ноября состоится церемония награждения, во время которой десять команд получат денежный приз.

А с 9 по 27 ноября лучшие участники пройдут интенсив в Mosbootcamp. Они посетят мастер-классы и воркшопы, пообщаются с экспертами и друг с другом, доработают свои проекты до MVP и представят их потенциальным заказчикам.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock

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