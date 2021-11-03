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Названы российские регионы-лидеры по удаленке

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области возглавили список регионов по распространению удаленного режима работы. В общей сложности на дистанционке работают около 5% работников.

Названы российские регионы-лидеры по удаленке

Этот показатель не меняется на протяжении длительного времени. Это примерно 3 млн россиян, сообщили «Известия».

«Удаленный режим работы наиболее активно используется в финансовых и образовательных организациях, в сфере компьютерного и программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологиях и связи», — отметили в Министерстве труда.

В Государственной думе отметили, что в некоторых сферах удаленный формат работы показал даже большую эффективность по сравнению с офлайн-режимом. Пандемия стала лишь одной из причин распространения такой формы занятости, удаленка также позволяет дополнительно зарабатывать и быть полезным семье, считают в Союзе пенсионеров.

По данным Минтруда на начало апреля 2021 года, на дистанционке находилось около 6% от общего числа работников — чуть более 3 млн человек. В конце ноября прошлого года в таком режиме работало 6,5% трудоспособного населения, что составляло 3,7 млн человек, сообщали ранее в ведомстве.

В июне прошлого года в Госдуму был внесен законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. Авторы инициативы отмечали, что российское трудовое законодательство оказалось не готово к массовому переводу работников на дистанционный режим. Позднее закон был принят, а его положения вступили в силу с 1 января 2021 года.

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Фото на обложке: Olesya Kuznetsova / Shutterstock

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