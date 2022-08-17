Образовательная платформа LearnHub выдаст бывшим сотрудникам IKEA гранты на обучение IT

Образовательная платформа по обучению программированию LearnHub (ранее LearnUp) выдаст 20 грантов на обучение IT сотрудникам IKEA, попавшим под сокращения из-за ухода компании с российского рынка. Об этом RB.RU сообщил CEO LearnHub Даниил Ганопольский.

«Грант — это бесплатное прохождение образовательной траектории. Потратить можно на любой из наших актуальных курсов: Python-разработка, java-разработка, frontend-разработка, QA-тестирование, бизнес- и системный анализ», — сообщил Ганопольский.

Примерные затраты со стороны компании составят 2,5 млн рублей. Попасть на бюджетное место можно по итогам карьерной консультации и выполнения тестовых заданий.

Остальные сотрудники IKEA получат бесплатную карьерную консультацию и скидку 35% на любой курс.

Связаться с организаторами можно по адресу [email protected].

После прохождения курса карьерные менеджеры LearnHub помогут выпускникам составить резюме и назначить собеседования со своими партнерами (сейчас трудоустройство студентов рассматривают DashaMail, Fun&Sun, «МТС банк»).

По словам Ганопольского, в LearnHub думали о выдаче грантов не только для IKEA, однако ранее у компании не было ресурсов на подобную программу. «Если этот кейс сработает хорошо, мы сможем привлечь наших B2B-партнеров к софинансированию и помочь большему количеству людей из разных компаний», — заключил CEO LearnHub.

4 марта IKEA приостановила работу своих магазинов в России на фоне спецоперации на Украине и из-за логистических проблем. В середине июня компания сообщила, что ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает штат сотрудников и распродает остатки товаров.

Под брендом IKEA в России работало 17 магазинов и восемь студий. Штат компании насчитывает почти 15 тыс. человек

16 августа компания запустила процесс ликвидации юрлица «Икеа Дом» — оно управляет розничной сетью в России.

Фото на обложке: Unsplash