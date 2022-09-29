На месте магазинов Lego в России откроется сеть «Мир Кубиков»

Inventive Retail Group, дистрибутор потребительских товаров мировых брендов, запустила новый мультибрендовый ритейл-проект «Мир Кубиков». Новая сеть появится на месте сертифицированных магазинов Lego, говорится в сообщении Inventive Retail Group.
Всего планируется открыть 65 точек в более чем 20 городах России, также будет работать онлайн-магазин, заказы из которого будут доставляться по всей стране.
Целевая аудитория нового проекта — родители с детьми старше 5 лет, увлеченные конструированием подростки и взрослые, а также коллекционеры.
Ассортимент «Мира Кубиков» будет состоять в основном из конструкторов и аксессуаров к ним. Позднее компания собирается расширить ассортимент дополнительными развивающими игрушками.
Ассортимент будет мультибрендовым. Lego останется в списке брендов и будет закупаться через параллельный импорт у других поставщиков.
Компания Lego остановила операционную деятельность в России. В начале июля Минпромторг внес конструкторы компании в список товаров для параллельного импорта.
Фото: Inventive Retail Group
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