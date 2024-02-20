Искусственный интеллект создал вкус для российского производителя лимонадов

Производитель лимонадов Lapochka вместе с технологическим сообществом «Техпросвет ВКонтакте» выпустили лимитированный напиток, вкус которого создал искусственный интеллект (ИИ). Об этом RB.RU сообщил представитель Lapochka.

Lapochka и специалисты по ИИ предложили ChatGPT проанализировать предпочтения покупателей, спрос на напитки бренда и отзывы на продукцию, и сгенерировать новый уникальный состав, который бы полностью отражал философию бренда «натуральных напитков».

Для создания банки команда попросила Midjourney переосмыслить фразу «попробуй технологии на вкус». Нейросеть создала футуристический дизайн для нового лимонада в образе «робояблока».

Фото: Lapochka

В результате в состав напитка Lapochka вошли следующие компоненты: вода, сок дыни, сок клубники, сок лимона, экстракт лемонграсса, экстракт лайма. Через нейросеть Midjourney был создан футуристический дизайн для нового лимонада в образе «робояблока».

Товар доступен для заказа на маркетплейсах Ozon и Wildberries. В офлайн-продаже лимонады появятся в Москве и Санкт-Петербурге через неделю.

Ранее с помощью генеративной нейросети Midjourney производитель Poetti создал кофе, продажи которого начала торговая сеть «Лента».

Также газировку, созданную с помощью ИИ, в сентябре прошлого года представила Coca-Cola. Лимитированный напиток получил название Y3000, а его упаковка символизирует «светлое будущее».

Фото на обложке: Lapochka