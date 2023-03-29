«Лента» отчиталась о падении годовой прибыли на 64,5%

Чистая прибыль ритейлера «Лента» по итогам четвертого квартала 2022 года упала на 95%, а за весь прошлый год – на 64,5%. Рентабельность чистой прибыли также снизилась, при этом общий объем продаж компании вырос.

«Лента» опубликовала финансовую отчетность за четвертый квартал 2022 года и прошлый год в целом. Согласно отчету, чистая прибыль ритейлера по итогам последнего квартала 2022 года упала на 95%. По итогам всего года она снизилась на 64,5% и составила 4,85 млрд рублей.

Рентабельность чистой прибыли компании в 2022 году снизилась на 16,8% до 32,6 млрд рублей. Показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации) упал на 15,2% в Q4 2022.

В апреле 2022 года «Лента» взяла на работу бывшего финансового директора «Детского мира» на аналогичную должность. В феврале 2023 года ритейлер сообщил о планах открыть пилотный супермаркет эконом-формата в Петербурге.

Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock