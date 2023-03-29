Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Лента» отчиталась о падении годовой прибыли на 64,5%

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Чистая прибыль ритейлера «Лента» по итогам четвертого квартала 2022 года упала на 95%, а за весь прошлый год – на 64,5%. Рентабельность чистой прибыли также снизилась, при этом общий объем продаж компании вырос.

«Лента» отчиталась о падении годовой прибыли на 64,5%

«Лента» опубликовала финансовую отчетность за четвертый квартал 2022 года и прошлый год в целом. Согласно отчету, чистая прибыль ритейлера по итогам последнего квартала 2022 года упала на 95%. По итогам всего года она снизилась на 64,5% и составила 4,85 млрд рублей.

Рентабельность чистой прибыли компании в 2022 году снизилась на 16,8% до 32,6 млрд рублей. Показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации) упал на 15,2% в Q4 2022.

В апреле 2022 года «Лента» взяла на работу бывшего финансового директора «Детского мира» на аналогичную должность. В феврале 2023 года ритейлер сообщил о планах открыть пилотный супермаркет эконом-формата в Петербурге.

Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В работе приложения «Самокат» произошел сбой
  2. 2 «ВкусВилл» запустил сеть «умных» боксов для сбора вторсырья
  3. 3 5 технологий, которые изменят маркетинг в 2023 году
  4. 4 На форуме в Москве расскажут, как вывести в продажу детские товары
  5. 5 NFT, ритейл-медиа и голосовой поиск: 10 трендов eCommerce в 2023
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

29 марта 2023

Mining Day 2.0 и Oil&Gas Day

30 марта 2023

Академия стартапов

30 марта 2023

Startup Tour 2023 Якутск

Все ВОЗМОЖНОСТИ